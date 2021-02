Theo Janssen reageert verbijsterd: ‘Hij is wel echt heel slecht, hè’

Donderdag, 18 februari 2021 om 20:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:10

PSV staat na een spectaculaire eerste helft tegen Olympiacos met 3-2 achter. De Eindhovenaren kwamen twee keer terug van een achterstand, maar kwamen door een blunder van Timo Baumgartl op slag van rust voor de derde keer op achterstand. De Duitse centrumverdediger moest in het veld komen vanwege een hoofdblessure van Olivier Boscagli en valt bepaald niet gelukkig in, zo ziet ook Theo Janssen.

Baumgartl dacht rustig op te kunnen bouwen, maar liet zich de kaas van het brood eten door Youssef El-Arabi. De spits van Olympiacos onderschepte de bal en kon zo doorlopen naar doelman Yvon Mvogo, die hij knap uitkapte. "Hij is wel echt heel slecht, hè", is het harde oordeel van Janssen over Baumgartl bij RTL 7. "Je hoort van tevoren dat PSV een sterke bank heeft, maar hij gaat verschrikkelijk in de fout bij die goal. Hij mag die bal nooit verliezen."

PSV moet met een vervelend gevoel de rust in. Het gaat met een 3-2 achterstand aan de thee na een fout van Timo Baumgartl. Komen de Eindhovenaren nog een keer terug? #RTL7 #UEL #olypsv pic.twitter.com/YHZqoFxoGt — VTBL ? (@vtbl) February 18, 2021

Na zijn eerste blunder ging Baumgartl nogmaals in de fout. "Nog erger vind ik dat duel daarna", vervolgt Janssen. "Je hebt een bal die ertussen valt; dan moet je vól de spits meenemen. Maar wie ligt er op de grond? Baumgartl. Het is niet best." Ook Kenneth Perez bespreekt bij ESPN de grote fouten van Baumgartl. "Een super ongelukkige wissel", zegt Perez. "Hoe Baumgartl invalt is natuurlijk echt... Hij is net ingevallen en is nog niet gewend aan het tempo." Kees Kwakman begrijpt niet wat Baumgartl van plan was bij de 2-3 van El-Arabi. "Hij denkt: ik heb alle tijd. Hij is ook rechtsbenig, dan neem je hem toch niet mee naar je linkerbeen?", aldus Kwakman.

Olivier Boscagli werd vlak voor de 2-1 behandeld aan een blessure en dus stond PSV even met tien man op het veld. Daar profiteerde Olympiacos optimaal van: aan de rand van het strafschopgebied mocht Yann M'Vila uithalen en zijn schot kende een lastige stuit voor PSV. M’Vila is normaliter de man van Pablo Rosario, maar de middenvelder zakte terug om het uitvallen van Boscagli te compenseren. "Je zult wel een discussie krijgen over het feit dat ze met tien man op het veld stonden", zegt Jan Boskamp in reactie daarop bij RTL 7. "Had PSV niet meteen moeten wisselen? De man die scoort is normaal gesproken de man van Rosario."

Voor Janssen is het duidelijk: "Als je met tien man komt te spelen, en je hoeft nog maar een paar minuten te spelen, mag je geen doelpunt tegen krijgen. Dan moet je zorgen dat de organisatie goed staat. Je weet van tevoren dat er soms spelers uitvallen en dat je even met tien man kan staan. Ja, boeien, dat is geen excuus."