Duo van Salzburg krijgt dopingschorsing van 3 maanden na verkeerd pilletje

Donderdag, 18 februari 2021 om 20:10 • Chris Meijer • Laatste update: 20:12

Red Bull Salzburg kan voorlopig niet beschikken over Mohamed Camara en Sekou Koita. De Oostenrijkse topclub meldt via de officiële kanalen dat het duo door de UEFA vanwege een positieve dopingtest voor drie maanden geschorst is voor alle nationale en internationale voetbalactiviteiten. Camara en Koita hebben het verboden middel halverwege november tot zich gekregen tijdens interlandverplichtingen bij de nationale ploeg van Mali, zo communiceert Red Bull Salzburg.

Camara en Koita zijn halverwege november tien dagen met de nationale ploeg van Mali op pad geweest, voor de dubbele ontmoeting met Namibië. Mali speelde op 13 november eerst in Bamako tegen Namibië, waarna vier dagen later in Windhoek de return op het programma stond in de kwalificatiecyclus voor de Afrika Cup van begin 2022. Camara en Koita hebben tijdens deze interlandverplichtingen een middel gekregen tegen hoogteziekte. Red Bull Salzburg communiceert niet wanneer dit precies is geweest, maar het ligt voor de hand dat dit op de heen- of terugweg naar Namibië moet zijn geweest.

De dokter van de Malinese voetbalbond blijkt Camara en Koita echter het verkeerde pilletje tegen hoogteziekte te hebben gegeven. Het duo heeft een volgens de dopingregels van de UEFA verboden middel toegediend gekregen, waardoor ze halverwege december te horen kregen dat ze een positieve dopingtest hadden afgelegd. De dokter die Camara en Koita het verboden middel heeft gegeven, is overigens direct door de Malinese voetbalbond geschorst.

Camara en Koita samen in actie voor Mali Onder-20, tijdens het WK in de zomer van 2019.

De UEFA heeft donderdag besloten dat Camara en Koita voor drie maanden geschorst worden. Volgens de Europese voetbalbond is er geen sprake van opzettelijk dopinggebruik, maar is iedere speler wel verantwoordelijk voor de middelen die hij krijgt toegediend. De zaak roep gelijkenissen op met die van André Onana, die afgelopen maand een dopingschorsing van een jaar kreeg opgelegd. De doelman van Ajax bleek onbewust het maskeringsmiddel furosemide tot zich te hebben genomen, doordat hij een ‘pilletje tegen hoofdpijn’ verwarde met het medicijn Lasimac. Zijn vrouw slikte dit vanwege haar zwangerschap.

Omdat de UEFA klaarblijkelijk geloofde dat Onana per ongeluk furosemide tot zich had genomen, bedraagt zijn schorsing momenteel één in plaats van vier jaar. De schorsing van Camara en Koita valt echter een stuk lager uit. Dit lijkt te maken te hebben met het feit dat het duo van Red Bull Salzburg het verboden middel tot zich heeft gekregen via een dokter van de nationale ploeg van Mali, terwijl Onana het verkeerde pilletje daadwerkelijk uit eigen beweging tot zich nam. Ajax gaat bij het hoogste sporttribunaal (het CAS) de schorsing van Onana nog proberen aan te vechten.

Red Bull Salzburg zal het in ieder geval donderdagavond in het Europa League-duel met Villarreal (om 21.00 uur) al moeten stellen zonder Camara en Koita. Beide spelers zijn dit seizoen in principe basisspelers bij de regerend kampioen van Oostenrijk. Camara, een 21-jarige middenvelder die door Red Bull Salzburg in 2018 werd opgepikt in Mali, speelde dit seizoen voorlopig 25 officiële wedstrijden, waarin hij 2 keer scoorde. Zijn even oude ploeg- en landgenoot Koita heeft 28 duels achter zijn naam staan en was daarin als spits erg belangrijk met 17 doelpunten en 10 assists.