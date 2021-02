Gehavend Club Brugge sleept in barre vrieskou goed resultaat weg

Donderdag, 18 februari 2021 om 17:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:54

Club Brugge heeft donderdagavond een gelijkspel behaald op bezoek bij Dynamo Kiev. De Belgische topclub, die het moest stellen zonder de zieke Noa Lang, kwam in een gehavende formatie op achterstand, maar wist dankzij een rake kopbal van Brandon Mechele uit een hoekschop van Ruud Vormer een uitstekende uitgangspositie over te houden: 1-1. De wedstrijd werd gespeeld onder barre omstandigheden: de thermometer bleef in Kiev steken op min tien graden Celcius.

Noodgedwongen trad Club Brugge met een B-elftal aan in Oekraïne. Zo waren Stefano Denswil, Matej Mitrovic, Hans Vanaken, Mats Rits en de volledige technische staf afwezig vanwege een coronabesmetting. Tahith Chong werd door de club niet ingeschreven voor de Europa League, waardoor er met aanvoerder Vormer en spits Bas Dost twee Nederlanders overbleven in het basiselftal. Rik De Mil, de trainer van het beloftenelftal, verving de zieke hoofdcoach Philippe Clement.

De gedwongen wijzigingen hadden zichtbaar effect op de kwaliteiten van het spel van Club Brugge, dat in de eerste helft geen enkele fatsoenlijke kans wist te creëren. Kiev zette daar zelf niet al te veel tegenover, maar kwam wel tot twee serieuze doelpogingen. Beide keren zette

rechtsback Tomasz Kedziora voor, waarna Vitaliy Buyalskyy de bal met het hoofd tot op het dak van het doel van Simon Mignolet stuurde.

Een ruim kwartier na rust pakte Kiev de leiding. Buyalskyy kreeg alle ruimte om op de rand van de zestien te draaien en krulde de bal vervolgens in de verre hoek: 1-0. Club Brugge wist nauwelijks iets te creëren, maar kwam vijf minuten later wel terug. Een hoekschop van Ruud Vormer werd door Brandon Mechele binnengekopt: 1-1. Grote kansen volgden daarna voor geen van beide ploegen meer.