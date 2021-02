Mario Götze start tegen Olympiacos direct in de basis

Donderdag, 18 februari 2021 om 17:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:47

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV voor het Europa League-duel met Olympiacos bekendgemaakt. De Eindhovenaren beginnen in Piraeus met Mario Götze in de basis. De aanvallende middenvelder keert terug van een liesblessure, die hem twee maanden aan de kant hield. Aanvoerder Denzel Dumfries, tegen ADO Den Haag (2-2) nog invaller, keert zoals verwacht terug in de basis. De wedstrijd begint om 18.55 uur.

Dumfries speelt als rechtsback in plaats van Timo Baumgartl. Daardoor verhuist Jordan Teze terug naar het hart van de verdediging. De rest van de defensie bestaat zoals gebruikelijk centraal achterin uit Olivier Boscagli en aan de linkerkant Philipp Max. Ook het controlerende blok op het middenveld blijft met Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré ongewijzigd.

Ryan Thomas en Götze zijn de aanvallende middenvelders in de opstelling van Schmidt. PSV moet het in Griekenland stellen zonder Mohamed Ihattaren. De offensieve middenvelder reisde niet mee vanwege ziekte en heeft daarnaast een spierblessure opgelopen, zo maakte Schmidt woensdag bekend op de persconferentie. Verder verdwijnt Yorbe Vertessen, die tegen ADO zijn basisdebuut maakte, uit de startopstelling. De spitsposities worden opnieuw bezet door Donyell Malen en Eran Zahavi.

Bij Olympiacos staat Armindo Bruma, die dit soort seizoen door PSV is verhuurd aan de Grieken, in de basis. Andere bekende namen zijn voormalig Arsenal-verdediger Sokratis Papastathopoulos en 22-voudig Frans international Yann M'Vila. Ook Mathieu Valbuena, die op 52 interlands voor Frankrijk staat, maakt zijn opwachting in de basis, net als 45-voudig Marokkaans international Youssef El-Arabi.

Opstelling Olympiacos: José Sá, Lala, Sokratis, Ba, Reabciuk, M'Vila, Camara, Bouchalakis, Valbuena, El Arabi, Bruma

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Rosario; Götze, Thomas; Zahavi, Malen