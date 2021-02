Wenger adviseert Paris Saint-Germain over mogelijke komst van Messi

Donderdag, 18 februari 2021 om 16:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:50

Arsène Wenger adviseert Paris Saint-Germain om de komende maanden alles op alles te zetten om de contracten van Kylian Mbappé en Neymar te verlengen en zich niet te focussen op de mogelijke komst van Lionel Messi. De Franse oefenmeester is van mening dat de komst van de Argentijn weinig zinvol is voor de Parijzenaars, die zich in zijn ogen beter hard kunnen maken voor een langer verblijf van de twee beste spelers binnen de selectie.

Presidentskandidaat Joan Laporta heeft al meerdere keren aangegeven er alles aan te zullen doen om Messi binnenboord te houden, mocht hij de nieuwe voorzitter worden van Barcelona. De Argentijn loopt komende zomer uit zijn contract en kan dus eventueel transfervrij vertrekken. "Messi vraagt om een grote investering", zei Wenger woensdagavond in de studio van beIN Sports. "PSG moet zich richten op het behouden van de twee beste spelers (Neymar en Mbappé, red.) en al het geld in hen investeren."

Mbappé liet dinsdagavond in de Champions League andermaal zijn voeten spreken met een hattrick tegen de ploeg van Ronald Koeman, in de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Barcelona. “Mbappé is 22 jaar. Hij is de beste speler ter wereld en misschien wel de toekomstige beste speler van PSG. Als je de twee beste spelers ter wereld hebt, moet je er alles aan doen om ze te behouden”, besloot Wenger. Zowel Mbappé als Neymar heeft nog een contract dat doorloopt tot de zomer van 2022. Laatstgenoemde staat overigens op het punt om bij te tekenen tot medio 2026, zo bevestigde Qatar Today dinsdag.

Het vuurtje rond de mogelijke komst van Messi naar Frankrijk werd vorige week opgestookt door France Football. Op de voorpagina van het Franse sportblad stond Messi groot afgebeeld in een shirt van PSG, wat volgens verschillende Spaanse media werd gedaan ter provocatie in aanloop naar het Champions League-treffen. Het blad benadrukte overigens wel dat Messi bij PSG genoegen zou moeten nemen met een lager salaris dan hij gewend is bij Barcelona. Vanwege de coronacrisis moet ook de Franse grootmacht een pas op de plaats maken in financieel opzicht.