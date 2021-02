Drastisch besluit Vitesse: per direct nieuwe grasmat in GelreDome

Donderdag, 18 februari 2021 om 16:30 • Rian Rosendaal

De grasmat in de GelreDome wordt per direct vervangen, zo brengt Vitesse donderdagmiddag officieel naar buiten. In de afgelopen periode heeft de ondergrond in Arnhem veel schade geleden, waardoor de clubleiding van de huidige nummer vier in de Eredivisie tot de conclusie is gekomen dat een nieuw veld voor het restant van dit seizoen noodzakelijk is geworden.

"Het hebben van een goed speelveld is één van de randvoorwaarden die hoort bij topsport", licht algemeen directeur Pascal van Wijk de beslissing van Vitesse toe in een reactie op de clubsite. "Omdat het huidige veld in dusdanige slechte staat is, hebben we gekozen om dit op korte termijn aan te pakken door een volledig nieuw speelveld aan te leggen. We gaan er daarmee vanuit dat we de rest van het seizoen een goed bespeelbare mat in het stadion hebben liggen", aldus de bestuurder van de subtopper.

?? De grasmat in @GelreDome wordt per direct vervangen



Vanaf vrijdag vinden de werkzaamheden aan het veld plaats, zodat de nieuwe mat bespeelbaar is vanaf de eerstvolgende thuiswedstrijd



?? https://t.co/NBo0PzWuYt#Vitesse pic.twitter.com/p1njzEmx78 — Vitesse (@MijnVitesse) February 18, 2021

Onder meer een slecht werkend drainagesysteem zou in de afgelopen weken schadelijk zijn geweest voor het veld in de GelreDome, waardoor een nieuwe grasmat zeer wenselijk is geworden. De werkzaamheden in het Vitesse-stadion starten deze vrijdag al en men hoopt dat het nieuwe veld vóór de eerstvolgende thuiswedstrijd erin zal liggen. Vitesse speelt aankomende zondag eerst nog uit tegen PSV. Daarna volgen twee thuisduels met VVV-Venlo (27 februari en 2 maart) en een thuiswedstrijd tegen AZ (7 maart).