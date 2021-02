Genee valt met deur in huis bij Janssen: ‘Wanneer stap je over, Theo?’

Donderdag, 18 februari 2021 om 15:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:37

Wilfred Genee blijft hopen op een toekomstige samenwerking met Rafael van der Vaart en Theo Janssen in de voetbaltalkshow Veronica Inside. De televisiepresentator annex radiomaker sprak donderdagochtend alvast met Janssen over een eventuele overstap van de analist, die op zondagavond regelmatig aanschuift in Studio Voetbal en bij RTL7 voor analyses van Europa League-wedstrijden.

"Wanneer maak je de overstap, Theo?", vraagt Genee donderdag in het ochtendprogramma van Radio Veronica. Het antwoord van Janssen is duidelijk: "Ik heb nog steeds niks gehoord, hè", aldus de oud-middenvelder van onder meer Ajax en Vitesse. "Meen je dat nou?", zegt de verbaasde Genee op zijn beurt. "Marco Louwerens (directeur van Talpa, red.) regelt dat allemaal. Ik heb het ook bij hem neergelegd, zo van: 'Van der Vaart en Theo Janssen moeten we hebben, dat zijn de twee toppers op het moment'. Maar ik ga weer even met hem bellen dan."

Janssen verwijst vervolgens met een kwinkslag naar John de Mol, de zenderbaas van Talpa. "Als John aan mijn telefoonnummer wil komen, dan komt hij daar sowieso wel aan, denk ik. Mijn contract loopt tot de zomer, tot na het EK", aldus Janssen, die daarmee antwoord geeft op de vraag van Genee over zijn huidige contractsituatie bij RTL7. Voor Genee reden om gelijk een belofte te doen aan Janssen. "Ik ga gewoon weer bellen, dat moet gewoon geregeld worden."

Genee is elke maandag en vrijdag de presentator van Veronica Inside, met René van der Gijp en Johan Derksen als vaste gasten. Afwisselend schuiven Hans Kraay junior, Valentijn Driessen en Jan Boskamp aan om terug te blikken op het voetbalweekeinde of juist vooruit te blikken. Daarnaast worden de analisten regelmatig ingezet bij de duels in de Champions League. Janssen was in het verleden al eens te gast in de populaire voetbaltalkshow, al was dat wel tijdens een speciale EK-uitzending.