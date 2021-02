‘Ik wil hoofdtrainer worden van Barcelona, maar ik heb respect voor Koeman’

Donderdag, 18 februari 2021 om 14:35

Xavi Hernández heeft op de officiële website van de FIFA laten weten open te staan voor de trainersklus bij Barcelona. De voormalig middenvelder van de Catalaanse club werd de voorbije maanden veelvuldig in verband gebracht met Barcelona, maar moet voorlopig toezien hoe Ronald Koeman momenteel aan het roer staat. Desondanks heeft Xavi een toekomst als trainer bij Barcelona zeker nog niet uit zijn hoofd gezet.

Een eventuele toekomst van Xavi bij Barcelona hangt voor een groot gedeelte af van de komende presidentsverkiezingen. Víctor Font is één van de drie overgebleven presidentskandidaten bij Barcelona. Hij gaat op 7 maart de strijd aan met grote favoriet Joan Laporta, terwijl ook Toni Freixa er alles aan doet om het stokje over te nemen van Josep Maria Bartomeu. Font heeft in aanloop naar de verkiezingen benadrukt dat Xavi het sportieve boegbeeld moet worden in het Camp Nou, ook al is Koeman de huidige hoofdtrainer.

“We zullen zien wat er in de toekomst gaat gebeuren”, vertelt Xavi. “Iedereen ziet mij als trainer van Barcelona. Ik schuif niet onder stoelen of banken dat ik hoofdtrainer van Barcelona wil worden, dat heb ik al heel vaak gezegd. Maar ik heb respect voor Barcelona en Ronald Koeman. Ik wens ze het allerbeste. Ik ben benieuwd wie de komende presidentsverkiezing gaat winnen. Ik zal altijd bewondering hebben voor de voorzitter en de club.”

Xavi speelde 767 officiële wedstrijden namens Barcelona en veroverde onder meer acht landstitels, drie bekers en vier keer de Champions League. Sinds 2019 verdient hij zijn geld in Qatar, waar hij eindverantwoordelijke is bij Al-Sadd. Met die club wist hij in de afgelopen jaren vier prijzen te pakken. “Op dit moment doe ik het goed hier. Ik zit bij een grote club in Azië. Dit is het beste team in Qatar.” Al-Sadd staat met overmacht bovenaan in de Qatar Stars League en heeft een voorsprong van dertien punten op achtervolger Al-Duhail.