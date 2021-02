‘Losgeslagen’ arbiter moet vrezen voor schorsing na opstootje met speler

Donderdag, 18 februari 2021 om 13:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:25

Darren Drysdale is door de Engelse voetbalbond in staat van beschuldiging gesteld naar aanleiding van een incident in de League One afgelopen dinsdag. De Engelse arbiter had de leiding over het duel tussen Ipswich Town en Northampton Town (0-0) en zocht daarin de confrontatie op met Alan Judge, middenvelder van Ipswich. De Engelse bond acht een tuchtzaak op zijn plaats en geeft Drysdale tot 4 maart om met een verklaring te komen op de aanklacht.

Het duel ontvlamde toen Judge in de slotfase van het duel naar de grond ging in het vijandelijke strafschopgebied. Drysdale wuifde de protesten voor een strafschop weg, waarna Judge de confrontatie zocht. Drysdale drukte daarbij met zijn hoofd in de richting van het hoofd van de speler van Ipswich, waarna beide kemphanen door spelers van beide ploegen uit elkaar moesten worden gehouden. Wat volgde was een gele kaart voor Judge en een hoop commotie in Engeland.

Ja, scheidsrechter Darren Drysdale wilde hier echt Alan Judge van Ipswich Town Football Club aanvliegen... ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 17 februari 2021

In een statement heeft Drysdale zich verontschuldigd voor het voorval. “Ik kan alleen maar mijn excuses aanbieden aan Alan en Ipswich Town”, liet de official weten in een verklaring. “Ik begrijp helemaal dat het voor arbiters belangrijk is om de controle te houden en altijd professioneel om te gaan met de spelers. Het spijt me dat ik dat niet heb gedaan.” De actie van Drysdale leidde op sociale media tot wisselende reacties. “Het is belachelijk dat Drysdale wordt beschuldigd van ongepast gedrag. Scheidsrechters moeten zoveel slikken van spelers, het is goed dat ze eens iets terug doen”, is een reactie die vaak terugkeert.

Ook Aston Villa-spelers Jack Grealish en Tyrone Mings schaarden zich achter de scheidsrechter. “Kom op nou, u hoeft zich niet te verontschuldigen. Ik vind het briljant”, liet Grealish optekenen in de Engelse media. Drysdale kan bovendien rekenen op steun van de Judge, die mede-hoofdrolspeler is in de zaak. “Scheidsrechters hebben een lastige klus. In het heetst van de strijd kan zoiets gebeuren. Het was mij niet te doen om excuses van de scheidsrechter, niet om hem te straffen. Ik zou nooit een klacht hebben ingediend.”