Haller: ‘Ik ben hem voor altijd dankbaar, hij zag iets in me en pakte door’

Donderdag, 18 februari 2021 om 13:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:15

Sébastien Haller zal zijn jaren bij FC Utrecht nooit vergeten. De in januari door Ajax aangetrokken aanvaller werd naar eigen zeggen in De Galgenwaard echt volwassen als voetballer. Haller is vooral scout Didier Martel enorm dankbaar. Zonder de voormalig vleugelaanvaller van FC Utrecht had de inmiddels 26-jarige spits misschien wel nooit de stap gemaakt richting het profmilieu.

"Natuurlijk heb ik mijn opleiding in Frankrijk genoten, heeft AJ Auxerre me geschoold, maar Nederland heeft mijn carrière gered", benadrukt de dankbare Haller in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Ik weet echt niet of ik het anders had gehaald als profvoetballer. FC Utrecht haalde me uit mijn comfortzone in Frankrijk, na al die jaren had ik gewoon echt een boost nodig. Een blik van andere mensen, die me nog niet kenden, in een nieuw land, met een andere leefomgeving", aldus de recordaankoop van Ajax, dat vorige maand 22,5 miljoen euro overmaakte naar West Ham United. "Ik kon in Nederland met een schone lei beginnen en dat had ik destijds heel erg nodig."

Waarom haalt Ajax een voetballer die twintig kilo te zwaar is?'

Haller kwam tussen 2015 en 2017 tot 98 duels (51 doelpunten en 16 assists) voor FC Utrecht, waar hij uitgroeide tot een ware publiekslieveling. De vele treffers in de Eredivisie leverden hem een fraaie transfer op naar Eintracht Frankfurt. Het succesverhaal in de Domstad begon echter door Martel, die Haller als scout in de gaten kreeg in Frankrijk. "Ik ben hem voor altijd dankbaar. Hij is scout voor FC Utrecht en stond langs de lijn toen ik met het tweede elftal van AJ Auxerre een potje tegen Olympqiue Nîmes speelde. Of speelde... Ik mocht invallen, een paar minuutjes. Dat was mijn rol", blikt Haller terug op de moeilijke eerste jaren van zijn spelersloopbaan in eigen land.

"Ik was talentvol, had ook veel nationale teams van Frankrijk doorlopen, maar mijn vertrouwen en gevoel werden steeds minder", vervolgt de openhartige winteraanwinst van Ajax. "Het eerste elftal van AJ Auxerre leek zo ver weg, het ging echt niet meer vanzelf allemaal. Maar Didier zag iets in me en pakte met FC Utrecht door", zo besluit Haller, die wegens een administratieve fout donderdagavond niet uitkomt tegen Lille OSC in de tweede ronde van de Europa League. De verwachting is dat Dusan Tadic de spitspositie van Ajax zal invullen in Frankrijk.