‘Je moet aan meneer Zidane vragen of hij hem terug wil, ik denk van niet’

Donderdag, 18 februari 2021 om 12:24 • Rian Rosendaal

De loopbaan van Gareth Bale bij Real Madrid is nog helemaal niet definitief ten einde, zo verzekert diens zaakwaarnemer Jonathan Barnett. De belangenbehartiger van de aan Tottenham Hotspur verhuurde aanvaller benadrukt dat Bale de Spaanse grootmacht nog steeds heel hoog heeft zitten, al ligt het volgens hem aan trainer Zinédine Zidane of een hernieuwde samenwerking tot de mogelijkheden behoort.

"Hij houdt nog steeds van Madrid", laat Barnett weten in een interview met Goal. "Hij heeft ook helemaal geen problemen met de club, het is en blijft een geweldige club. Een terugkeer naar Real zou ook geen probleem zijn." De zakelijk adviseur van Bale, wiens contract bij de Koninklijke doorloopt tot medio 2022, plaatst echter wel gelijk een kanttekening: "De beslissing om hem terug te nemen en of hij weer voor Real kan spelen ligt echter bij de clubleiding. Je moet aan meneer Zidane vragen of hij hem terug wil, maar ik denk zelf van niet." Bale verloor onder Zidane zijn basisplaats en mede daardoor werd vorig jaar besloten om de aanvaller te verhuren aan Tottenham.

Mourinho benadrukt ‘tegenstrijdigheid’ tussen Instagram-post Bale en realiteit

Lees artikel

Barnett wil tevens benadrukken dat de werkrelatie tussen Bale en Tottenham-manager José Mourinho prima in orde, ondanks de verhalen in de Engelse media dat er problemen zouden zijn tussen het tweetal. "De band is goed, er zijn geen problemen. Het zijn journalisten die problemen veroorzaken, terwijl die er helemaal niet zijn. We hadden wel verwacht dat Gareth meer zou spelen. Het gaat nog niet zoals we zouden willen, maar het hele elftal draait niet naar behoren", aldus de zaakwaarnemer van de inmiddels 31-jarige Bale.

Bale kwam tot dusver tot slechts 248 minuten in de Premier League. Afgelopen zaterdag keerde hij terug van een lichte blessure, maar als invaller kon hij ook niet voorkomen dat Tottenham met 3-0 verloor van koploper Manchester City. Het is nog niet bekend of Bale donderdagavond speeltijd krijgt van Mourinho in het uitduel met Wolfsberger AC in Hongarije in de tweede ronde van de Europa League. In de groepsfase van het Europese toernooi kwam de huurling in elke wedstrijd in actie.