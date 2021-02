Ajax vanavond tegen Lille OSC in opvallend tenue ‘met een twist’

Donderdag, 18 februari 2021 om 11:52 • Laatste update: 11:54

Ajax speelt vanavond op bezoek bij Lille OSC in een opvallend tenue. Op sociale media laat de club uit Amsterdam weten dat de ploeg van trainer Erik ten Hag in de knock out-fase van de Europa League aantreedt met het zwarte Europese jubileumshirt met goudgekleurde details. Daaronder dragen de spelers geen zwarte, maar een witte broek en kousen.

“Ajax speelt vanavond in het goud-zwarte jubileumshirt in combinatie met een witte broek. De thuisspelende ploeg heeft volgens de UEFA-regels eerste keuze. Lille speelt in een rood shirt, met donkerblauwe broek en donkerblauw met rode kousen”, meldt Ajax op de clubwebsite. “Daarom is het spelen in een donkere broek en kousen voor Ajax geen optie. Ook onze reguliere thuis- en uittenues lijken teveel op de kleurencombinatie van Lille. Daarom is er voor een combinatie van het prachtige goud-zwarte jubileumshirt en een witte broek gekozen.”