Vermoedelijke opstellingen Olympiacos - PSV: Schmidt heeft Götze terug

Donderdag, 18 februari 2021 om 09:37 • Yanick Vos • Laatste update: 09:52

PSV pakt de draad in de Europa League vanavond om 18.55 uur weer op met een uitwedstrijd tegen Olympiacos. De ploeg van trainer Roger Schmidt plaatste zich op overtuigende wijze als groepswinnaar voor de knock out-fase van het toernooi, maar steekt momenteel niet in de beste vorm. Afgelopen zaterdag werden zelfs punten verspeeld op bezoek bij degradatiekandidaat ADO Den Haag.

Het zijn zware tijden voor PSV. Na de 3-1 nederlaag tegen Feyenoord in de Eredivisie volgde uitschakeling in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax (2-1 verlies). De Eindhovenaren staan nog altijd tweede in de competitie, maar de achterstand op de Amsterdamse koploper is opgelopen tot zes punten. Bovendien heeft Ajax een wedstrijd minder gespeeld, waardoor het gat kan oplopen tot negen punten met nog twaalf wedstrijden voor de boeg. Kansloos voor de titel is PSV niet, al beseft men in Eindhoven dat het enorm lastig wordt als Ajax op dezelfde manier verder gaat. In de Europa League heeft het team van Schmidt nog volop kans. Vanavond wacht de eerste ontmoeting in Pireaus met de Griekse topclub Olympiacos.

In Griekenland komt PSV een oude bekende tegen. De 26-jarige aanvaller Armindo Brumo is door de Eindhovenaren verhuurd aan Olympiacos. Waar hij in het Philips Stadion nauwelijks aan de bak kwam en niet wist te imponeren, is de Portugees goed op dreef bij zijn huidige werkgever. Hij is vaste basisspeler en kwam in zijn laatste tien wedstrijden tot vier doelpunten. “Dat is geen verrassing voor mij, hij is een goed persoon en een goede speler”, zei Schmidt woensdag tijdens een persconferentie. PSV-middenvelder Pablo Rosario kijkt uit naar de ontmoeting met Bruma. “Ik zal hem weer spreken. Wij zijn ons uiteraard als geen andere ploeg bewust van zijn kwaliteiten.”

PSV en Schmidt hebben Götze terug: 'Heel erg blij mee'

Tijdens de persconferentie van Schmidt ging het vooral over Mario Götze. De Duitse middenvelder stond geruime tijd aan de kant met een blessure. Hij is inmiddels hersteld en mee afgereisd naar Griekenland. “Hij is met ons mee, kan spelen, dus dan kan hij ook starten”, onthulde Schmidt, geciteerd door De Telegraaf. “Ik verwacht dat hij kan doen wat hij eerder heeft gedaan. Hij is een complete speler. Niet alleen in balbezit, hij is ook een harde werker, maakt veel meters, maar dit zal ook de eerste wedstrijd in zes of zeven weken tijd zijn voor hem. Als hij erin komt of vanaf het begin speelt, zal hij een impact hebben. Hij kan spelers beter verbinden dan hiervoor het geval was. Iedereen weet hoe goed hij kan zijn en dat hij ons spel en ook de spelers kan beïnvloeden.”

Vermoedelijke opstellingen

PSV is enigszins gehavend uit Eindhoven vertrokken. Cody Gakpo is nog niet fit genoeg en richt zich in Nederland op zijn herstel. Ook Mohamed Ihattaren is er niet bij. Het talent is ziek en heeft bovendien een spierblessure. “Mo kon de laatste twee dagen niet trainen door een spierblessure”, zei Schmidt. “Hij heeft zondag voor zichzelf getraind, maar liep daarbij een blessure op. En hij is ziek. Natuurlijk wil hij bij ons zijn. We zullen hem missen, maar kunnen het niet veranderen.”

Verder kan PSV door blessures ook niet beschikken over Nick Viergever en Noni Madueke. De van een blessure herstelde Götze keert volgens de verwachting van het Eindhovens Dagblad direct terug in de basis bij PSV. Aanvoerder Denzel Dumfries, die afgelopen weekend in Den Haag op de bank zat en na rust mocht invallen, verschijn weer aan de aftrap, net als Mauro Júnior.

Vermoedelijke opstelling Olympiacos: Sá; Lala, Papastathopoulos, Ba, Reabciuk; Bouchalakis, M’Vila; Randjelovic, Fortounis, Masouras; El-Arabi

Vermoedelijke opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Rosario; Götze, Mauro Júnior; Malen, Zahavi.