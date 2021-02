Advocaat vol ongeloof: ‘Die jongen is nog zo eerlijk om dat toe te geven!’

Feyenoord werd woensdagavond op dramatische wijze uitgeschakeld in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker door sc Heerenveen. Na een rode kaart van Steven Berghuis gaven de Rotterdammers een 1-3 voorsprong uit handen en verloor het met 4-3 in het Abe Lenstra Stadion. Dick Advocaat baalde na afloop stevig van de verliespartij, maar ook van de arbitrage. Volgens de trainer had de 3-3 van Benjamin Nygren niet mogen tellen vanwege een vermeende overtreding van Henk Veerman op Feyenoord-keeper Nick Marsman.

Nygren kon met het hoofd scoren nadat Marsman de bal niet kon klemmen. De keeper werd hierbij enigszins gehinderd door Veerman. De VAR beoordeelde het moment en vond niet dat de Heerenveen-spits een overtreding maakte. Het doelpunt werd goedgekeurd, maar Advocaat vindt dat de treffer niet had mogen tellen. “Dat zegt hij zelf ook, die jongen (Veerman, red.). Die zegt tegen zijn medespelers: nou, die wordt echt niet goedgekeurd. Die jongen is nog zo eerlijk om dat toe te geven!", zei Advocaat na afloop op de persconferentie.

"Ze gaan allebei omhoog, het is een luchtduel en er is licht contact", reageerde scheidrechter Siemen Mulder bij Veronica Inside. "Maar er staat nergens in de spelregels dat er geen contact mag zijn. Het was voor mij een normaal duel. Dat vond ik absoluut niet de moeite waard, ik vond het geen overtreding. De VAR keek het nog na, maar die vond het ook geen overtreding."

Eerder in de wedstrijd wilde Mulder een strafschop van Heerenveen laten overnemen omdat Marsman, die de penalty stopte, te vroeg van zijn lijn was gekomen. De VAR zag dat de Feyenoord-keeper geen fout maakte en dus hoefde de strafschop niet opnieuw genomen te worden. “Wie die regel bedacht heeft...", aldus Advocaat. "Als een keeper zo'n bal houdt, ga je toch niet affluiten omdat hij een stapje te ver heeft gezet? Dan moet je hem in de andere hoek schieten. Hoe kan je op het idee komen om dát te veranderen?”

Toch wilde Advocaat de schuld van de uitschakeling niet helemaal bij de arbitrage leggen. “In de steek gelaten door de VAR? Nou, dat zeg ik niet. We hebben onszelf ook geen dienst bewezen”, zei de trainer, die Berghuis niet wil afrekenen op zijn rode kaart. “Steven is ook heel belangrijk voor het team geweest. Ik denk dat het hele team door de ondergrens is gezakt in de slotfase. Dat weten de spelers zelf ook. Deze dreun komt hard aan. Als je verliest van een betere ploeg, zoals laatst hier, kan ik er beter mee leven. Dit was totaal onnodig.”