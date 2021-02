Kluivert ziet ‘geweldige oplossing’ bij Ajax: ‘Wat gaan de verdedigers doen?’

Patrick Kluivert vindt het jammer dat Ajax het vanavond tegen Lille OSC moet stellen zonder Sébastien Haller, maar is van mening dat Erik ten Hag met Dusan Tadic in de punt van de aanval een goede oplossing in huis heeft. “Eerlijk gezegd denk ik dat Lille meer moeite zal hebben met een valse spits”, zegt Kluivert in aanloop naar het Europa League-duel in gesprek met De Telegraaf.

Door een administratieve blunder is Haller dit seizoen niet speelgerechtigd voor Ajax. De club kwam er te laat achter dat de aankoop van 22,5 miljoen euro niet werd ingeschreven voor het clubtoernooi. Kluivert denkt dat Ten Hag de spits goed had kunnen gebruiken. “Omdat hij een heel sterk aanspeelpunt is en Ajax door hem sneller de lange bal kan hanteren als het voetballend eventjes niet loopt”, legt hij uit in de krant. “En tegen een Lille in vorm, de koploper van de Ligue 1, had Ten Hag hem goed kunnen gebruiken. Ook al omdat hij anderen beter laat voetballen.”

De oud-spits van zowel Ajax als Lille vindt dat men niet te zwaar moet tillen aan de afwezigheid van Haller. “In de Champions League heeft Ajax zonder hem ook naar behoren gepresteerd”, aldus Kluivert. “En eerlijk gezegd denk ik dat Lille meer moeite zal hebben met een valse spits. Dus heeft Ajax met Dusan Tadic een geweldige oplossing in huis. Wat gaan de centrale verdedigers doen? Doordekken? Dan heeft Ajax met David Neres of Oussama Idrissi en Antony spelers die van de zijkant naar binnenkomen en in die ruimte levensgevaarlijk kunnen zijn.”

Ronald de Boer reageert op de stelling van de krant dat Ajax zonder Haller kansloos is: “Hou op. Tadic heeft in Europese wedstrijden aangetoond dat hij een meer dan uitstekend alternatief is”, aldus de oud-international. “En met Antony en Neres, die het eerder tegen Real Madrid en Bayern München fantastisch deed, heeft Ajax echt een prima voorhoede.” De Boer wijst erop dat Ten Hag ook nog Oussama Idrissi kan inzetten. “Is het niet vanaf het begin, dan wellicht later. Door de afwezigheid van Haller is Ajax echt niet dusdanig verzwakt dat Lille opeens tachtig procent kans heeft om te winnen. Ik schat de mogelijkheden voor Ajax om door te komen hoog in.”