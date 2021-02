Verbazing over gedrag Al-Khelaïfi en DJ Snake tijdens Barcelona - PSG

Donderdag, 18 februari 2021 om 01:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 02:05

Nasser Al-Khelaïfi zette deze week voor het eerst sinds de 6-1 nederlaag van Paris Saint-Germain op 8 maart 2017 weer voet in het Camp Nou. De voorzitter van de Franse topclub beleefde toentertijd een bijzonder zware avond in het stadion van Barcelona, maar een herhaling zat er dinsdagavond niet in: het team van Mauricio Pochettino won met 1-4. Volgens Mundo Deportivo was dit keer het gedrag van Al-Khelaïfi en één van de uitgenodigde gasten van PSG juist memorabel te noemen.

De Catalaanse sportkrant publiceert een artikel waarin wordt omschreven hoe Al-Khelaïfi, Carles Tusquets (interim-voorzitter van Barcelona), Aleksander Ceferin (voorzitter van de UEFA) en Leonardo (technisch directeur van PSG) op de eerste rij van de eretribune van het Camp Nou plaatsnamen. De stemming op de tribune sloeg om toen Björn Kuipers al snel naar de stip wees na een valpartij van Frenkie de Jong in het strafschopgebied. Mundo Deportivo verzekert dat Al-Khelaïfi cynisch in zijn handen klapte én oogcontact zocht met Tusquets om uitdagend te benadrukken dat hij het er niet mee eens was.

Al-Khelaïfi keerde zich vervolgens om en zocht contact met Giorgio Marchetti (adjunct-secretaris-generaal van de UEFA) en Theodore Theodoridis (secretaris-generaal van de UEFA) op de derde rij van de eretribune. “Gio, naar Barcelona”, riep de voorzitter van PSG volgens het artikel. Hij stond vervolgens op en verliet zijn plek om de trap op te lopen. Zijn stoel was leeg op het moment dat Lionel Messi vanaf elf meter voor de 1-0 zorgde. Niet veel later keerde Al-Khelaïfi terug naar zijn plaats en hield hij zich koest. Hij sprak gedurende het restant van de wedstrijd vrijwel alleen met Leonardo, die links van hem zat.

Het was zeker niet het enige aparte moment op de eretribune van het Camp Nou. Zo had PSG een rapper, DJ Snake, uitgenodigd om het duel op de eretribune bij te wonen. De goed met Kylian Mbappé en Neymar bevriende Fransman ging als een supporter uit zijn dak toen al snel de 1-1 werd gemaakt. De rapper maakte en plaatste een video waarin hij vanaf de eretribune luidkeels Kylian M*therf*cking Mbappé schreeuwt. Het zal voor verbaasde gezichten bij de delegaties van Barcelona en de UEFA hebben gezorgd. De voetbalbond nodigde op zijn beurt UFC-legende Khabib Nurmagomedov uit voor de wedstrijd in Catalonië. Hij is overigens fervent fan van Real Madrid.