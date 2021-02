Bekijk hoe het jongste CL-elftal van Juventus sinds 1998 onderuitging

Juventus verloor woensdag de heenwedstrijd tegen FC Porto in de achtste finales van de Champions League met 2-1. De ploeg van trainer Andrea Pirlo speelde een zwakke wedstrijd, maar heeft door de late uitgoal van Federico Chiesa in de 82e minuut nog alle kans op het bereiken van de laatste acht van het toernooi. Pirlo koos in Oporto voor de jongste basiself van Juventus in een knock out-fase van de Champions League sinds 1997/98: 27 jaar en 122 dagen. In de finale van bijna 23 jaar terug was de gemiddelde leeftijd 26 jaar en 353 dagen.

De ploeg van Matthijs de Ligt liep door toedoen van Mehdi Taremi al na 61 seconden achter de feiten aan in het Estádio do Dragão. Dat was tevens het snelste doelpunt in de knock out-fase van de Champions League sinds de treffer van David Alaba van Bayern München tegen Juventus in april 2013: 24 seconden. Het was ook voor het eerst sinds april 2018 dat een andere voetballer dan Cristiano Ronaldo een goal voor Juventus in een knock out-fase van de Champions League maakte. Destijds was Blaise Matuidi in de kwartfinales trefzeker tegen Real Madrid.

