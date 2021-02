Bekijk hoe Erling Braut Haaland het CL-record van een Nederlander brak

Woensdag, 17 februari 2021

Dankzij twee doelpunten van Erling Braut Haaland won Borussia Dortmund woensdag met 2-3 in en tegen Sevilla. Nog nooit had een voetballer zo weinig wedstrijden nodig om tot tien doelpunten voor één werkgever in de Champions League te komen. Haaland deed daar namelijk slechts zeven duels over en daarmee brak hij het record van Roy Makaay: tien doelpunten in zijn eerste tien duels voor Bayern München tussen 2003 en 2004.

Inclusief zijn tijd bij Red Bull Salzburg was Haaland goed voor achttien doelpunten in dertien wedstrijden in het Europese miljardenbal. De Noor scoorde bovendien tegen elk van de acht opponenten die hij tegenkwam. Alleen Robert Lewandowski kon de scoringsdrift van de Noor sinds de start van vorig seizoen bijhouden. De teller van de aanvaller van Bayern München staat eveneens op achttien treffers.

Bekijk de samenvatting van Sevilla - Borussia Dortmund