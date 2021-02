Manchester City schrijft historie na zeventiende overwinning op rij

Manchester City heeft een voorsprong van liefst tien punten genomen op Manchester United en Leicester City. De ploeg van Josep Guardiola won woensdagavond het inhaalduel met Everton op Goodison Park met 1-3. Het was alweer de zeventiende overwinning op rij van the Citizens in alle competities sinds het 1-1 gelijkspel tegen West Bromwich Albion op 15 december vorig jaar. De voorsprong van Manchester City op titelverdediger Liverpool is gigantisch: zestien punten.

In de eerste helft waren Everton en Manchester City bijzonder aan elkaar gewaagd. Het was Manchester City dat beter aan de wedstrijd begon en via Gabriel Jesus in de achttiende minuut een grote kans op de 0-1 kreeg. Na slordig balverlies van Tom Davies werd de Braziliaan door Rodri gelanceerd en schoot hij de bal over het doel van Jordan Pickford. Na de zevende corner van de bezoekers in iets meer dan een half uur tijd was het raak.

Het team van Guardiola bleef de bal rondom het doelgebied rondspelen en het was uiteindelijk een gekraakt schot van Foden dat Manchester City aan de leiding bracht. De achterstand van Everton was van korte duur. Vijf minuten later belandde een voorzet van Séamus Coleman vanaf rechts aan de linkerkant van het strafschopgebied, waar Lucas Digne de bal hard op de rechterpaal mikte. Via het lichaam van Richarlison ging de bal alsnog tegen de touwen: 1-1. Een verdiende treffer voor Everton, dat niet voor veel gevaar zorgde maar wél gevaarlijk was zodra men het doelgebied van Ederson naderde.

In het eerste kwartier na rust zocht Manchester City nadrukkelijk naar een voorsprong. Pickford keerde een schot van Bernardo Silva, een inzet van Gabriel Jesus had een veel beter lot verdiend en een kopbal van Rodri ging maar net naast. Na iets meer dan een uur spelen was het alsnog raak voor the Citizens. Bernardo Silva hield de bal goed bij zich aan de rechterkant van het strafschopgebied en gaf het leer op het juiste moment aan Riyad Mahrez, die met een schot via de linkerpaal de 1-2 achter Pickford joeg.

Het team van Guardiola zette een kwartier voor tijd de 1-3 op het scorebord. Na een vlot lopende aanval was het Bernardo Silva die de bal via de handen van Pickford in de linkerhoek kreeg. Het is voor het eerst dat een Engelse club elk van de eerste tien competitieduels op het hoogste niveau van een nieuw kalenderjaar in winst omzet. City maakt zich nu op voor de uitwedstrijd tegen Arsenal van zondag.