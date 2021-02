Ted van Leeuwen maakt terugkeer als technisch directeur in Nederland

Woensdag, 17 februari 2021

Ted van Leeuwen wordt de nieuwe technisch directeur van NEC, zo meldt Omroep Gelderland. De huidige nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie heeft de komst van Van Leeuwen nog niet bevestigd, maar volgens de regionale omroep is de officiële aankondiging niet ver weg. Sinds hij afgelopen zomer geen nieuw contract kreeg bij FC Twente, was Van Leeuwen clubloos.

NEC haalt zodoende eindelijk de gewenste nieuwe technische man in huis. De club uit Nijmegen werkte meer dan twee jaar zonder technisch directeur, na het ontslag van Remco Oversier begin december 2018. Algemeen directeur Wilco van Schaik zette sindsdien de lijnen uit op het gebied van technisch beleid, maar ziet zijn taken nu weer slinken na de komst van de nieuwe td.

Van Leeuwen heeft veel ervaring als technisch directeur. Hij nam die rol in 2002 op zich bij AGOVV Apeldoorn, nadat hij aanvankelijk algemeen directeur was, en haalde toen spelers als Klaas-Jan Huntelaar, Dries Mertens, Nacer Chadli en Gonzalo García García naar de club. Ook wist de voormalig voetbaljournalist trainers als Stanley Menzo en John van den Brom te contracteren voor de inmiddels opgeheven club.

In 2010 werd Van Leeuwen technisch directeur bij Vitesse; in januari 2014 ging hij in die rol aan de slag bij het Maltese Valletta FC, dat toen werd geleid door voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania. Na enkele maanden stapte Van Leeuwen over naar het Cypriotische Anorthosis Famagusta en in 2015 ging hij aan de slag bij FC Twente. In oktober 2016 werd hij de technische man bij Esbjerg fB in Denemarken en in de zomer van 2018 keerde Van Leeuwen terug in Enschede, waar hij tot september vorig jaar actief was.