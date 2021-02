Goal Luuk de Jong in zoveelste Erling Braut Haaland-show

Woensdag, 17 februari 2021 om 22:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:57

Borussia Dortmund heeft zichzelf een goede uitgangspositie verschaft richting de kwartfinales van de Champions League. Het team van trainer Edin Terzic won woensdag de eerste achtste finale-wedstrijd in en tegen Sevilla met 2-3 en daar had Erling Braut Haaland een groot aandeel in. De Noor was in het Ramón Sánchez Pizjuan goed voor twee treffers en een assist en zodoende staat zijn teller in het Europese miljardenbal in totaal al op achttien treffers in slechts dertien ontmoetingen. Luuk de Jong kwam als invaller binnen de lijnen en maakte enkele minuten voor tijd de tweede treffer van Sevilla. Op 9 maart is de return in Duitsland.

Sevilla had zeven minuten nodig om aan de leiding te gaan en dat kwam gelegen, daar de bezoekers de controle over de wedstrijd hadden. Het spel op de helft van Dortmund verplaatste zich van links naar rechts, waarna Jadon Sancho vlak voor het strafschopgebied werd uitgekapt door Suso. Het schot van aanvaller leek een prooi voor Marwin Hitz te gaan worden, maar Mats Hummels veranderde het schot van richting: 1-0. Het team van trainer Julen Lopetegui had in de eerste amper twintig minuten weinig van Haaland te duchten, maar daar kwam al snel verandering in.

???????????? ?????????????? ?? Wie anders dan Haaland zet Dortmund op 1-2 bij Sevilla, en hoe?! ?? De topspits zet de aanval zelf op en rondt een fantastisch passje van Sancho beheerst af ????#ZiggoSport #UCL #SEVBVB pic.twitter.com/dvVvt9fOEH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 17, 2021

Haaland hield drie tegenstanders bezig alvorens hij zich vanaf de rechterkant naar het centrale gebied voor de zestienmeter dirigeerde. Daar gaf hij de bal aan Mahmoud Dahoud, die het leer in de negentiende minuut heerlijk buiten het bereik van Yassine Bounou in de rechterhoek plaatste: 1-1. Nog geen tien minuten later maakte Haaland zelf de 1-2. De Noor stormde richting het strafschopgebied en na een heerlijke één-twee met Sancho schoot hij bal net voor Bounou in het doel. Twee minuten voor de pauze viel ook nog eens de 1-3 en wéér was het Haaland die scoorde. Alejandro Papu Gómez leed balverlies op eigen helft, waarna Marco Reus naar voren stoomde en de bal op het juiste moment aan Haaland op rechts gaf. De Noor schoof de bal met effect links langs Bounou.

Met Nemanja Gudelj in de plaats van Ivan Rakitic probeerde Sevilla na rust de achterstand te verkleinen, maar Lopetegui zag al snel in dat zijn team er niet beter op werd. Na een uur spelen haalde hij dan ook Suso, Papu Gómez en Youssef En-Nesyri naar de kant, waarna De Jong, Óliver Torres en Munir El Haddadi het mochten proberen. Sevilla werd ietwat gevaarlijker, via onder meer een van richting veranderde inzet van Sergio Escudero, maar Bounou moest ook redding brengen op een schot van Emre Can.

Daar is-ie weer! Haaland doet het opnieuw ?? Het Noorse fenomeen staat nu op 8 goals in 5 CL-duels dit seizoen ?? Sevilla wordt in eigen huis afgeslacht door een ontketend Dortmund ??#ZiggoSport #UCL #SEVBVB pic.twitter.com/lshzFKJ2XR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 17, 2021

In de laatste twintig minuten nam de spanning toe. Zo eindigde een vrije trap van invaller Óscar Rodríguez op de paal en was het uiteindelijk De Jong die zes minuten voor tijd de minimale marge verkleinde. Na een vrije trap van opnieuw Óscar Rodríguez kopte de vrijgelopen Nederlander bij de tweede paal de 2-3 binnen. Dat was ook de eindstand in Zuid-Spanje, daar een inzet van Sancho in de slotminuten centimeters naast de paal ging. Karim Rekik bleef negentig minuten op de bank.