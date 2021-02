Berghuis: ‘Er werd niet zoveel gezegd, ik heb een soort van sorry gezegd’

Woensdag, 17 februari 2021 om 22:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:13

Steven Berghuis heeft een schuldgevoel na de nederlaag van Feyenoord bij sc Heerenveen in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Bij een 1-3 voorsprong incasseerde de aanvaller van Feyenoord zijn tweede gele kaart van arbiter Siemen Mulder, waarna Heerenveen de ommekeer inzette: 4-3. "Ik ben zwaar teleurgesteld natuurlijk", reageert Berghuis voor de camera van ESPN.

Zelf maakte de aanvoerder de 1-2 in het Abe Lenstra Stadion. Feyenoord leek goed op weg naar de halve finale tegen Ajax. "Je hebt 'm al redelijk in de tas de tweede helft. Strijd brengt je terug in de wedstrijd. Drie snelle, goede goals en je zit op rozen. Dan maak ik die tackle en geeft hij geel. Dat is gewoon dom van mij", geeft Berghuis aan. Zijn tweede gele kaart volgde toen Berghuis zag hoe Rami Kaib op hem af kwam dribbelen. De buitenspeler wilde voorkomen dat de linksback van Heerenveen naar binnen zou snijden en zette een tackle in, waarbij hij hard de voet van Kaib raakte.

"Achteraf is het makkelijk natuurlijk. Zoals ik zei, die strijd brengt je ook terug in de wedstrijd. Ik dacht: ik heb hem gewoon. Het is geen tackle om hem aan te pakken, maar gewoon om de bal te spelen", legt Berghuis uit. "Dat reken ik mezelf natuurlijk wel aan. We missen als team een enorm mooie kans op de halve finale. Dat begint bij mij." Na afloop was het stil in de kleedkamer, vertelt hij. "Er werd niet zoveel gezegd. Ik heb een soort van sorry gezegd, maar het is niet dat ze daar veel aan hebben. Het is wat het is. Heel zuur."

Trainer Dick Advocaat spreekt van een onnodige nederlaag die het gevolg is van 'persoonlijke fouten'. "Dit zijn wedstrijden die je nooit uit handen mag geven", stelt Advocaat. "We hadden het totaal onder controle, zelfs in de eerste helft. Zij hadden de momenten, maar niet zoals vorige keer (3-0 nederlaag op 31 januari, red.). Wij deden gewoon mee, kwamen bij de goal en creëerden mogelijkheden, dus dat ging redelijk." Dat Nick Marsman in de fout ging bij de 3-3, toen de keeper mistastte in een duel met Henk Veerman, rekent Advocaat de keeper niet aan. "Die ga ik ook geen verwijten maken, want die heeft genoeg wedstrijden voor ons gewonnen. Dit keer had hij niet z'n beste dag." Marsman veroorzaakte ook een penalty, maar die keerde hij daarna wel.