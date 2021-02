Ronald Koeman: ‘Ik zie wel parallellen met Frenkie en Mikky’

Donderdag, 18 februari 2021 om 00:00 • Yanick Vos • Laatste update: 00:41

Ronald Koeman hoefde niet lang na te denken toen hij vorig jaar een telefoontje van Barcelona kreeg. Nadat hij de Catalanen eerder al tot twee keer toe had geweigerd, besloot de toenmalig bondscoach van het Nederlands elftal wél toe te happen. In de documentaire Força Koeman geeft de trainer een kijkje achter de schermen over zijn besluit om Oranje in te ruilen voor zijn droomclub. Daarnaast vertellen hij en zijn vrouw Bartina over het leven in Barcelona en de band die zij hebben opgebouwd met Frenkie de Jong en zijn vriendin Mikky Kiemeney.

Toen het team van trainer Quique Setién op 14 augustus 2020 een historische 2-8 nederlaag leed in de kwartfinale van de Champions League, hield Koeman al rekening met een telefoontje van de club waar hij van 1989 tot halverwege 1995 speelde. “Toen wist je wel en kon je aanvoelen dat het voor veranderingen zou gaan zorgen binnen de club”, vertelt Koeman in zijn documentaire over de pijnlijke verliespartij. “Want Barcelona dat met 2-8 verliest, dat kan niet. De wedstrijd was na een halfuur gespeeld en toen zag je dat Bayern tactisch beter op het veld stond en veel fitter was dan Barcelona.”

De clubleiding van Barcelona legde al snel contact met de Nederlandse trainer. “De zaterdag na de wedstrijd kreeg ik telefoon van de vorige president: Josep Maria Bartomeu. Hij vroeg of ik nu wel geïnteresseerd was”, aldus Koeman. “We keken elkaar ook aan en dachten: yes, dit is het””, vertelt Bartina Koeman. “Je gaat nu niet meer nee zeggen.” Koeman ging om de tafel met de clubleiding van Barcelona en daarin werd gesproken over de veranderingen die nodig waren. “Want dat er dingen moesten veranderen was wel duidelijk. En gaat er iets gebeuren wat je altijd gewild hebt. Daar geniet je van.”

Ronald Koeman in het vliegtuig op weg naar Barcelona.

Vertrek bij KNVB

Koeman had een clausule in zijn contract bij de KNVB waardoor hij kon vertrekken als Barcelona zich zou melden. Het Nederlands elftal had zich al geplaatst voor het EK, wat voor de trainer het besluit makkelijker maakte om in te gaan op het aanbod van Barcelona. Bovendien speelde zijn hartinfarct van vorig jaar ook een rol om deze kans niet te laten lopen, zo legt Koeman uit in de documentaire. “Je moet wel realiseren: Ronald had Barcelona al twee keer afgezegd”, vertelt zaakwaarnemer Rob Jansen. “Dit was de derde keer. Twee keer eerder was hij resoluut en zei hij dat hij het niet kon maken. Als hij nee had gezegd, dan was het over. Dan waren ze voorlopig niet meer teruggekomen.”

“Iedereen vond het jammer”, aldus Koeman over zijn vertrek bij de KNVB. “Ik vond het zelf ook jammer, omdat er echt een goede klik was met de groep. Maar als je in de voetballerij werkt dan moet je af en toe egoïstisch zijn. Maar dat is besproken met de KNVB toen ik bondscoach werd. Zonder clausule had dit niet gekund. Iedereen had er begrip voor, ook binnen de bond.” Koeman laat weten het enorm naar zijn zin te hebben in het Camp Nou. “Bondscoach zijn is geweldig, maar niets is te vergelijken met het trainerschap bij Barcelona. Het heeft zo moeten zijn. Sommige dingen worden geregisseerd, daar geloof ik echt in.”

Frenkie de Jong komt in de documentaire aan het woord over het besluit van Koeman om Oranje in te ruilen voor Barcelona. “Voor mij is het natuurlijk dubbel, want Ronald was trainer van het Nederlands elftal. Dus aan de ene kant vond ik het jammer dat hij weg ging bij Oranje. Maar voor mij persoonlijk was het niet slecht dat hij naar Barcelona is gekomen”, aldus de Oranje-international, die samen met zijn vriendin Mikky in Barcelona woont. Het stel gaat goed om met Koeman en zijn vrouw en komen regelmatig bij hen over de vloer. De Barça-trainer maakte dezelfde situatie mee toen hij als speler een goede band opbouwde met zijn trainer en buurman Johan Cruijff. “Ik zie wel parallellen met Frenkie en Mikky”, aldus Koeman. “En dan met name Mikky met Bartina, zoals dat eigenlijk vroeger een beetje was met Danny van Johan met Bartina.”

“Ze krijgt soms wel commentaar van haar vriendinnen”, zegt Bartina over Mikky. “Wat moet je met zo’n oude vriendin? Want ze noemt mij haar oudste vriendin. Ik vind dat wel heel leuk.” De Jong lijkt als enige soms wat moeite te hebben met de band met de trainer en zijn vrouw. Wanneer er wordt voorgesteld om gezamenlijk een hapje te gaan eten, houdt De Jong de boot zo nu en dan af. “Die vindt het wat moeilijker dan ik het vroeger vond om met Johan aan tafel te gaan zitten”, legt de trainer uit. “Dat hij zoiets heeft van: wat zullen de andere spelers daarvan vinden? Ik met de trainer. Dat heb ik nooit als een probleem gezien, omdat de trainer in mijn geval mij soms harder aanpakte dan een Spanjaard.”

Koeman en De Jong

Onder Koeman is De Jong een vaste basisklant en speelt hij op zijn favoriete positie op het middenveld. “Frenkie heeft een moeizaam eerste jaar gehad”, weet Koeman. Onder Setién had De Jong een andere rol op het middenveld, waardoor hij minder goed uit de verf kwam. “Ik heb weleens gezegd dat ik vond dat hij niet op de juiste positie speelde. Onder mij doet hij dat wel”, vervolgt Koeman. “Met name in de laatste wedstrijden dat hij naar voren toe meer initiatief neemt, waar we over gesproken hebben. Dat zijn voor spelers prettige dingen. Dat had ik met Johan ook.” De Jong laat zich dit seizoen in aanvallend opzicht meer gelden voor het doel van de tegenstander en tekende reeds voor zes doelpunten in alle competities.

De ex-trainer van onder meer Feyenoord en Everton noemt het werken als trainer bij Barcelona ‘de meest stressvolle baan’ die hij ooit in zijn leven heeft gehad. “De druk van het goed willen doen is groter dan waar dan ook waar ik ben geweest.” Ook de vrouw van Koeman voelt de druk en kan daar niet altijd even goed mee omgaan. Ze durft de wedstrijden soms niet te kijken en leeft mee bij verlies. “Dan doet je hart pijn”, legt ze uit. “Je weet dat hij zo zijn best doet, dat hij het zo graag voor elkaar wil hebben. Maar hij is ook afhankelijk van spelers en dan lukt het niet altijd. De kritiek die je dan krijgt dat doet pijn voor ons allemaal. De eerste wedstrijden hebben we (Bartina en Mikky, red.) niet durven kijken. Dan gaan we bijvoorbeeld samen wat eten. Zij is ook zenuwachtig voor Frenkie.”

Koeman ligt tot medio 2022 vast bij Barcelona. Hij hoopt successen te boeken, maar weet dat het met de huidige selectie lastig is om grote prijzen te winnen. In de achtste finales van de Champions League werd deze week met 4-1 verloren van Paris Saint-Germain, waardoor het een hels karwei wordt om de kwartfinales te bereiken. In LaLiga is de achtertand op koploper Atlético Madrid negen punten. “Om echt iets groots te winnen heb je een beter elftal nodig”, benadrukt Koeman. “Maar de liefde voor deze club is zo groot dat ik er alles aan doe om het te laten slagen. De toekomst zal uitwijzen of dat lukt.”