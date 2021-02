Roger Schmidt: ‘Mohamed Ihattaren is ziek en heeft nóg een probleem’

Woensdag, 17 februari 2021 om 20:59 • Jeroen van Poppel

Roger Schmidt heeft donderdagavond in Athene tekst en uitleg gegeven over de afwezigheid van Mohamed Ihattaren voor het Europa League-duel van donderdag met Olympiacos. PSV communiceerde eerder al dat de negentienjarige aanvallende middenvelder er vanwege ziekte niet bij is, maar Schmidt komt op de persconferentie met aanvullende informatie.

"Hij is ziek, dus kon sowieso niet mee", zegt Schmidt. "Daarnaast was er nóg een probleem, want hij heeft door een spierblessure de afgelopen twee dagen niet kunnen trainen. Zondag heeft hij individueel getraind en daar is dat gebeurd." Ihattaren ontbrak al eerder dit seizoen vanwege ziekte. "Ja, dat hij wat vaker ziek is, is vreemd, maar ook onderdeel van voetbal. We zullen hem missen."

Tegenover de absentie van Ihattaren staat de terugkeer van Mario Götze, die na bijna twee maanden van blessureleed weer in de wedstrijdselectie zit. "Mario kan ons elftal beter verbinden en zeker een impact hebben, hoewel we niet moeten vergeten dat hij zes, zeven weken niet heeft gespeeld", zegt Schmidt, die niet wil zeggen of de Duitser in de basis staat. "Hij kan spelen en zijn aanwezigheid zal, als basisspeler of als invaller, impact hebben."

Schmidt weet dat zijn ploeg Götze de laatste maanden absoluut heeft gemist. "Mario is compleet", zegt de coach. "Niet alleen aan de bal, maar ook in het pressen, het loopwerk en alle arbeid voor het team is hij belangrijk. Ik denk dat iedereen heeft gezien welke invloed hij voor de winterstop op ons spel en onze spelers had en denk dat hij weer gaat doen wat hij voorheen heeft gedaan."

PSV treft met Olympiacos, dat in de Griekse competitie een voorsprong van liefst veertien punten heeft, een lastige tegenstander, zo betoogt Schmidt. "Zij hebben op Europees vlak al veel ervaring", aldus de Duitser. "Ze zijn in mijn ogen een heel compleet team. Ze zijn fysiek sterk, ze hebben individuele kwaliteiten en ze kunnen tactisch variëren. Mijn spelers hebben de Europese ervaring die zij hebben niet, maar dat kan ook een voordeel zijn. Ze zullen heel erg gemotiveerd zijn de volgende ronde te halen. We zullen wel twee topdagen moeten hebben."