Steven Berghuis maakt bijzonder slechte beurt: ‘Nou is straks het EK...’

Woensdag, 17 februari 2021 om 20:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:59

Steven Berghuis heeft woensdagavond geen goede beurt gemaakt in de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord. Bij een 1-3 voorsprong incasseerde de aanvaller van Feyenoord zijn tweede gele kaart van arbiter Siemen Mulder, waarna Heerenveen de ommekeer inzette: 4-3. Na de wedstrijd wordt Berghuis bekritiseerd op sociale media en ook analist Gertjan Verbeek van ESPN is niet mild.

De eerste gele kaart was het gevolg van een overtreding op Joey Veerman in de 27ste minuut van de wedstrijd. Nadat de middenvelder van Heerenveen de bal op de eigen helft al had afgespeeld aan een ploeggenoot, haalde Berghuis door. Halverwege de tweede helft volgde een tweede prent, toen Berghuis zag hoe Rami Kaib op hem af kwam dribbelen. Berghuis wilde voorkomen dat de linksback van Heerenveen naar binnen zou snijden en zette een tackle in, waarbij hij hard de voet van Kaib raakte.

Verbeek noemt de eerste overtreding van Berghuis 'echt een domme' en de tweede 'onkunde van een aanvaller die probeert te verdedigen'. "Met een gele kaart op zak is het niet slim. Berghuis kan het alleen zichzelf kwalijk nemen. Hij doet het team tekort, want Feyenoord had met tien man heel veel moeite om tegen dit Heerenveen te strijden", merkt Verbeek op. Berghuis werd de eerste aanvoerder van Feyenoord die een basisplek kreeg én met rood werd weggestuurd in een bekerduel sinds Paul Bosvelt in de verloren bekerfinale in 2003 tegen FC Utrecht (1-4).

Op Twitter vraagt journalist Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad zich af of de uitspattingen van Berghuis gevolgen zullen hebben voor zijn rol bij Oranje. De sterspeler van Feyenoord staat erom bekend met regelmaat onbesuisde overtredingen te begaan. "Nou is straks het EK. En elke coach wil graag kwaliteitsspelers, maar ook ‘betrouwbare’. Wat wordt de afweging met Berghuis, als je bondscoach Frank de Boer bent en de keuze hebt uit een aantal aanvallers op flanken?",

Journalist Willem Vissers van de Volkskrant merkt eveneens op dat Berghuis een geschiedenis heeft als het aankomt op dergelijke overtredingen. "Alles van Berghuis gezien weer: de genialiteit, de laksheid, de dommigheid, de overmoed, de klasse, de ridicule overtredingen", geeft hij aan. Berghuis zorgde zelf nog voor de 1-2 voorsprong, na een fraaie combinatie met Bryan Linssen en een beheerste afronding. "Prachtig doelpunt en even later rood. Dat zegt het wel."

Leroy Fer geeft voor de camera van ESPN aan dat er geen onderlinge verwijten zijn gemaakt in de kleedkamer, maar volgens de middenvelder beseffen de spelers we dat de 'doelpunten te makkelijk werden weggegeven'. "Het is nu makkelijk om de schuld bij één speler te leggen die een rode kaart kreeg. Hij is een zelfkritische jongen en weet het zelf ook wel. Ik heb de tackle nog niet teruggezien, maar ik denk dat we ook met tien man de doelpunten te makkelijk weggeven. Dat mag niet, ook niet met tien man."