Heerenveen klopt Feyenoord met 4-3 na rode kaart voor Berghuis

Woensdag, 17 februari 2021 om 20:36 • Dominic Mostert

SC Heerenveen heeft zich woensdagavond ten koste van Feyenoord geplaatst voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. In een spektakelstuk bogen de Friezen een 1-3 achterstand om in een 4-3 overwinning, nadat Steven Berghuis een rode kaart kreeg. Heerenveen neemt het in de halve finale in eigen huis op tegen Ajax en hoopt zich voor het eerst sinds 2009 te gaan plaatsen voor de finale.

Heerenveen en Feyenoord troffen elkaar op woensdag 27 januari in competitieverband al in het Abe Lenstra Stadion en die wedstrijd liet zijn sporen na in Rotterdam. Feyenoord werd toen tactisch afgetroefd en kende bijvoorbeeld moeite met de opkomende linksback Rami Kaib. Destijds was Berghuis voortdurend in dubio over de vraag of hij moest meelopen met Kaib, terwijl rechtsback Lutsharel Geertruida geen directe tegenstander had en geen grote bijdrage leverde aan het defensieve werk. Het leek er niet op dat Feyenoord veel had geleerd van die wedstrijden, want vergelijkbare problemen deden zich woensdagavond voor.

Advocaat koppelde Berghuis aan Kaib en liet Geertruida zich ontfermen over linkshalf Joey Veerman. Daardoor was Berghuis vaak in de achterhoede te vinden en hadden de spelers van Feyenoord veel tijd nodig om in de omschakeling in de juiste positie te komen. Voorafgaand aan de 1-0, na veertien minuten spelen, stond Berghuis juist in de voorhoede en daardoor kon Kaib ongehinderd opstomen. Geertruida nam de mandekking niet over en had daardoor, net als op 27 januari, geen man. Hij zag Kaib zodoende plots opduiken in het strafschopgebied na een lage voorzet van Mitchell van Bergen en de vleugelverdediger schoot raak via het aluminium: 1-0.

Feyenoord werd in de eerste helft slechts enkele keren dreigend: Leroy Fer kopte naast na voorbereidend werk van Berghuis en ook Eric Botteghin kende geen fortuin in de afronding met het hoofd. Vlak voor rust leek Heerenveen op een 2-0 voorsprong te komen, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Een breedtepass van Geertruida richting Fer miste de juiste richting en werd onderschept door Van Bergen, die Joey Veerman in staat stelde om Henk Veerman te bereiken. Vanbinnen het strafschopgebied scoorde de spits uit de draai, maar hij bleek zich in buitenspelpositie te bevinden toen hij werd bediend.

De eerste helft bood niet al te veel aanknopingspunten voor Feyenoord, maar in de tweede helft zetten de bezoekers aanvankelijk de ommekeer in. Het werd twee minuten na de rust 1-1, toen een hard schot van Jens Toornstra van dichtbij werd verlengd door Bryan Linssen. Kort daarna kreeg Heerenveen een gouden kans om weer op voorsprong te komen, want een onhandige overtreding van Marsman op Jan Paul van Hecke leverde een strafschop op. Marsman, de vervanger van de niet geheel fitte Justin Bijlow, raadde echter de intenties van Joey Veerman en dook met succes de hoek in. In de rebound schoot Henk Veerman nog, maar die inzet werd voor de lijn weggehaald door Botteghin en zou anders naast gaan.

Het leek er even op dat de strafschop opnieuw genomen moest worden, maar na bestudering van de beelden oordeelde de videoarbitrage dat Marsman níét te vroeg van zijn lijn kwam. Botteghin stond wel in het strafschopgebied op het moment van schieten, maar de VAR mocht daar alleen voor ingrijpen als de verdediger de bal direct raakte nadat die terugkwam via Marsman. Na 56 minuten kwam Feyenoord op voorsprong: Berghuis ging vanaf de rechterflank een fraaie combinatie aan met Linssen en rondde beheerst af. De 1-3 kwam voort uit een kopbal van Geertruida uit een voorzet van Marcos Senesi vanaf links.

Halverwege de tweede helft nam het duel echter een vervelende wending voor Feyenoord. Berghuis ontving een tweede gele kaart voor een overtreding op Kaib. De rode kaart blies de hoop van Heerenveen nieuw leven in. Tien minuten voor tijd kopte Henk Veerman tegen de paal en scoorde invaller Benjamin Nygren uit de rebound, waarmee hij Heerenveen terugbracht tot 2-3. Een vrije trap van mede-invaller Lasse Schöne werd vervolgens gekeerd door Marsman, maar diezelfde Marsman werd even daarna afgetroefd door Henk Veerman. De keeper tastte mis in een duel om de bal en daardoor maakte de spits er van dichtbij 3-3 van. Twee minuten voor tijd maakte Heerenveen de comeback compleet: Siem de Jong bepaalde de eindstand op 4-3.