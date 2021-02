Steven Berghuis pakt rood en mist mogelijke halve finale tegen Ajax

Woensdag, 17 februari 2021 om 20:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:46

Steven Berghuis moet de mogelijke halve finale in de TOTO KNVB Beker tegen Ajax aan zich voorbij laten gaan. De aanvoerder van Feyenoord werd woensdagavond in de kwartfinale tegen sc Heerenveen namelijk met twee gele kaarten en dus rood van het veld gestuurd.

De eerste gele kaart was het gevolg van een overtreding op Joey Veerman in de 27ste minuut van de wedstrijd. Nadat de middenvelder van Heerenveen de bal op de eigen helft al had afgespeeld aan een ploeggenoot, haalde Berghuis door. Veerman werd na de harde charge anderhalve minuut behandeld op het veld en kon uiteindelijk verder.

Feyenoord kwam in de tweede helft mede dankzij een doelpunt van Berghuis terug van een 1-0 achterstand tot een 1-3 voorsprong. In de 66ste minuut ging het mis voor de rechterspits van de Rotterdammers, die zag hoe Rami Kaib op hem af kwam dribbelen. Berghuis wilde voorkomen dat de linksback van Heerenveen naar binnen zou snijden en zette een tackle in, waarbij hij hard de voet van Kaib raakte. Scheidsrechter Siemen Mulder was onverbiddelijk en trok zijn tweede gele kaart.

Update 17 februari 2021 20.35 uur:

Inmiddels is duidelijk dat Feyenoord de halve finale niet heeft weten te bereiken. De Rotterdammers stortten na de rode kaart van Berghuis volledig in en gaven in een tijdbestek van tien minuten de 1-3 voorsprong uit handen. Heerenveen kwam dankzij twee doelpunten van Benjamin Nygren en een treffer van Siem de Jong terug tot 4-3 en ontvangt in de halve finale Ajax.