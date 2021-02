Ten Hag benoemt de zwakke plek van Botman: ‘Daar moet hij aan werken’

Woensdag, 17 februari 2021 om 19:24 • Jeroen van Poppel

Erik ten Hag heeft woensdagavond op de persconferentie opnieuw zijn licht laten schijnen op het vertrek van Sven Botman bij Ajax. De trainer van de Amsterdammers zegt niet verrast te zijn over de ontwikkeling van de 21-jarige verdediger, die donderdagavond met Lille OSC in de zestiende finale van de Europa League tegen Ajax speelt. "Wij zagen al de potentie bij Ajax", aldus Ten Hag.

Botman heeft zich bij Lille ontpopt tot een onbetwiste basisspeler en Ten Hag wordt dan ook gevraagd of het een fout was om hem te laten gaan. "Wij hebben gewoon twee hele goede centrale linker verdedigers in onze selectie, die vooral ook heel goed bij Ajax passen, daar zat hij net achter", doelt de oefenmeester op Daley Blind en Lisandro Martínez. "Je zag wel de potentie en hij zou ook naar dat niveau kunnen toegroeien. Dan moet je uiteindelijk keuzes maken en ook perspectief geven. Het is mooi dat hij de stap heeft gezet en zich staande houdt. Maar dat zegt ook wel iets over onze centrale verdedigers."

Ten Hag wordt vervolgens gevraagd een zwak punt van Botman te benoemen. "Zijn kwaliteiten sluiten ook vooral goed aan bij de speelstijl van Lille", opent de coach van Ajax zijn antwoord. "Compact staand, achterop staand, maar worden de ruimtes groter, dan heeft hij meer moeite. Dan heeft hij ook wat kwetsbaarheden. Daar zal hij aan moeten werken voor dat laatste stapje. Dat heeft hij zeker in zich. Ik verwacht ook dat hij die stap gaat zetten. Ik wens hem daar alle succes bij, behalve morgen iets minder natuurlijk", knipoogt hij.

De reactie van Botman

Ook Botman heeft woensdag een persconferentie gegeven in aanloop naar het treffen met zijn voormalige club. "Ik had bij Ajax kunnen blijven, maar ik was na Blind en misschien ook Martínez nog steeds tweede of derde keus", weet de 1,93 meter lange centrumverdediger. "Je weet nooit hoe het bij Ajax was gelopen. Maar ik zag bij Lille veel meer perspectief. Ik kan me in de Franse competitie ook goed ontwikkelen. Je speelt hier niet tegen de minste spitsen. Achteraf gezien kan je zeggen dat mijn keuze voor Lille vooralsnog erg goed is uitgepakt."

De mandekker kijkt als vanzelfsprekend uit naar het weerzien met een aantal ex-ploeggenoten. "Ik heb er zo lang gespeeld, ik volg de club waar ik dat kan en ik blijf Ajax-fan", aldus Botman. "Alleen komende week even niet natuurlijk. Het is ook mooi om jongens als Ryan Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp, Kjell Scherpen en Perr Schuurs tegen te komen. Met hen ging ik veel om bij Ajax en we komen elkaar natuurlijk ook tegen bij Jong Oranje."

Lille staat in de Franse competitie boven Paris Saint-Germain, dat dinsdagavond superieur was tegen Barcelona (1-4 zege). "We hebben gezien hoe sterk PSG is", stelt Botman. "Dat zegt veel over PSG maar ook over de Franse competitie. Natuurlijk zal Ajax spelers als Sébastien Haller en André Onana missen. Dat is zuur voor Ajax en zuur voor de betreffende spelers. Maar wij kunnen er niets aan doen dat er fouten zijn gemaakt. Ik denk dat Lille en Ajax redelijke aan elkaar gewaagd zijn. Ajax zal gaan aanvallen. Ze geven vaak veel ruimte weg. Als wij doen wat we moeten doen, dan kunnen wij daar wel van profiteren. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ons gaat lukken."