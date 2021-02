Debutant schiet VVV-Venlo naar eerste halve finale sinds 1988

Woensdag, 17 februari 2021 om 19:12 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:21

VVV-Venlo heeft zich woensdagavond geplaatst voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Na een 1-1 gelijkspel in reguliere speeltijd op bezoek bij NEC, de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie, bleek een verlenging noodzakelijk. Daarin kwam het winnende doelpunt van invaller Meritan Shabani, die wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, in het verleden uitkwam voor Bayern München en zijn debuut maakte voor zijn nieuwe club: 1-2. VVV gaat in de halve finale op bezoek bij Vitesse; een Gelderse derby tussen Vitesse en NEC blijft daardoor uit.

Bij rust leidde VVV met 0-1, dankzij een doelpunt halverwege de eerste helft. Tobias Pachonik bracht de bal vanaf de rechterflank bij Zinédine Machach, die Christos Donis bediende aan zijn linkerzijde. Vanbuiten het strafschopgebied waagde Donis een schot, dat van richting werd veranderd door Cas Odenthal. De bal belandde daardoor bij de tweede paal voor de voeten van Giakoumakis, die van dichtbij de score opende. Na een kwartier was VVV al bijna op voorsprong gekomen, toen NEC-doelman Delano van Crooij de bal bijna in eigen goal werkte.

Het waren enkele van de weinige opwindende momenten in de eerste helft. Toch telde arbiter Jeroen Manschot drie minuten blessuretijd op. Dat had te maken met een hoofdblessure bij Arjan Swinkels. Kort voor de pauze kwam de verdediger na een uittrap van doelman Mattijs Branderhorst in botsing met Rangelo Janga. De hoofden van beide spelers raakten elkaar; Janga kwam er ongeschonden uit, maar Swinkels bleef roerloos op het veld liggen. Opvallend genoeg liet Manschot aanvankelijk doorvoetballen, tot woede van onder meer Giakoumakis. Swinkels kon uiteindelijk verder.

Na de pauze opende NEC de jacht op de gelijkmaker en de thuisploeg kreeg na elf minuten loon naar werken. De inspanningen werden beloond door Janga, die de bal buiten het strafschopgebied ontving van Elayis Tavsan, verdediger Roy Gelmi van zich afhield en uit de draai scoorde in de rechterhoek. Janga hield het shirt van Tavsan duidelijk vast, maar de videoarbitrage besloot niet in te grijpen. VVV, dat twee paar broers in de basisopstelling had staan (Christos en Anastasios Donis en Delano en Vito van Crooij), kwam in de slotfase goed weg na een redding van Van Crooij op een inzet van Tavsan en na een misser van Jonathan Okita, maar aan de overzijde kreeg de broer van de keeper een goede kans op de 1-2. Ook Giakoumakis liet een mogelijkheid onbenut, waardoor een verlenging noodzakelijk bleek.

In de verlenging vochten beide ploegen ervoor om een strafschoppenserie te voorkomen. Het spel ging op en neer en dat resulteerde in dreigende momenten aan weerszijden. In de 105e minuut sloeg VVV toe. Giakoumakis bediende Shabani, wiens schot in de korte hoek de 1-2 inleidde. Deg gevaarlijkste momenten kwamen daarna van VVV, zoals een inzet van Donis die werd gekerd door Branderhorst. Na twee minuten blessuretijd blief Manschot op zijn fluit en zodoende plaatste VVV zich voor het eerst sinds 1988 voor de halve finale. De kwartfinale tegen NEC zou overigens eigenlijk vorige week worden afgewerkt, maar werd toen uitgesteld vanwege de barre weersomstandigheden.