Advocaat mist Justin Bijlow en maakt voorin andere keuze in Friesland

Woensdag, 17 februari 2021 om 17:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:37

Feyenoord moet het woensdagavond in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen sc Heerenveen stellen zonder Justin Bijlow. De doelman keerde zondag tegen Willem II (5-0 zege) terug na een maandenlange afwezigheid, maar kwam tijdens de wedstrijd in botsing met Kwasi Wriedt. Hoewel hij niet gewisseld hoefde te worden, staat hij tegen Heerenveen toch aan de kant. Het bekerduel begint woensdag om 18.45 uur in het Abe Lenstra Stadion.

Bijlow wordt in het doel vervangen door Nick Marsman, die de afgelopen maanden al optrad als eerste keeper van Dick Advocaat. Verder voert de trainer één wijziging door in zijn opstelling ten opzichte van de wedstrijd tegen Willem II: in plaats van Ridgeciano Haps speelt Luis Sinisterra als linksbuiten. Haps steekt niet in goede vorm en werd tegen Willem II vervangen in de pauze. Sinisterra kwam in de tweede helft tot scoren.

Heerenveen kan beschikken over Joey Veerman én Henk Veerman. De middenvelder haakte zondag nog vlak voor het verloren duel met AZ (3-1) geblesseerd af, waardoor Lasse Schöne een basisplek kreeg; de spits was niet volledig fit voor het duel met AZ, maar viel wel in. Omdat Veerman en Veerman een basispslek hebben, zitten Benjamin Nygren en Schöne op de bank tegen Feyenoord.

De wedstrijd tussen Heerenveen en Feyenoord zou eigenlijk vorige week donderdag gespeeld worden, maar werd toen afgelast vanwege de barre weersomstandigheden. De winnaar van de kwartfinale speelt op 2, 3 of 4 maart een thuiswedstrijd tegen Ajax.

Opstelling sc Heerenveen: Mulder; Van Hecke, Dresevic, Bochniewicz, Kaib; Halilovic; Van Bergen, Kongolo, De Jong, J. Veerman; H. Veerman

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Diemers; Berghuis, Linssen, Sinisterra