Ruzie tussen Mbappé en Alba duikt op: ‘Op straat zou ik je vermoorden’

Woensdag, 17 februari 2021 om 16:54 • Chris Meijer

Deportes Cuatro heeft woensdagmiddag een audiofragment van een verhit onderonsje tussen Kylian Mbappé en Jordi Alba tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Barcelona en Paris Saint-Germain (1-4) gepubliceerd. In het fragment is te horen dat Mbappé zich in het Spaans tegen de vleugelverdediger van Barcelona uitspreekt. “Op straat zou ik je vermoorden”, zegt de aanvaller van PSG tegen Alba.

Het onderonsje tussen Alba en Mbappé was tot dusver onopgemerkt gebleven. Deportes Cuatro heeft de verhitte discussie echter opgemerkt in de beelden van Movistar Plus. Het is onduidelijk tijdens welk moment in de wedstrijd Alba en Mbappé het met elkaar aan de stok kregen, aangezien Deportes Cuatro alleen audio en geen beelden publiceert. “Hij vroeg je om vergeving, je gedraagt je verwaand”, begint Alba in het audiofragment tegenover Mbappé, die ogenschijnlijk boos was op een speler van Barcelona na een overtreding. Op Twitter doen beelden de ronde waarin Alba en Mbpapé het tijdens een hoekschop verbaal met elkaar aan de stok krijgen.

Jordi Alba to Mbappé: "You're getting to big for yourself."



Mbappé to Jordi Alba: "In the streets I kill you



Alba to Piqué: "He's learning, the bugger is learning."



Piqué to Mbappé: "Who are you going to kill?"



Mbappé: "On streets I KILL you!" #BARPSGpic.twitter.com/o2Cyu8CDnH — M•A•J (@Ultra_Suristic) February 17, 2021

“Op straat zou ik je vermoorden”, antwoordt Mbappé vervolgens op Alba in perfect Spaans. Het is algemeen bekend dat de 22-jarige aanvaller de Spaanse taal tot op zekere hoogte kan begrijpen, omdat hij bij PSG met onder meer Keylor Navas, Leandro Paredes, Ander Herrera, Ángel Di Maria en Mauro Icardi de nodige Spaanstalige ploeggenoten heeft. Bovendien staat er met Mauricio Pochettino een Spaanstalige trainer aan het roer. Na de reactie van Mbappé op Alba, mengt ook Gerard Piqué zich in de discussie.

“Maar wie zou je vermoorden?”, vraagt Piqué aan Mbappé. “Deze jongen is aan het leren”, gaat Alba vervolgens verder tegen Mbappé. De aanvaller van PSG besluit door te herhalen: “Op de straat zou ik je vermoorden.” Mbappé groeide in het Camp Nou overigens uit tot de grote matchwinner. Mede dankzij drie doelpunten van de aanvaller won PSG met 1-4 in Barcelona, waardoor de ploeg van trainer Ronald Koeman in de return van de achtste finale van de Champions League voor een wonder zal moeten zorgen om niet geëlimineerd te worden.