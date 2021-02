Vrouw van Van den Brom haalt uit naar ‘verkapte Sinterklaas’ Johan Derksen

Woensdag, 17 februari 2021 om 16:15

John van den Brom was de afgelopen jaren meer dan eens mikpunt van kritiek aan tafel bij Veronica Inside. Zo zou Johan Derksen de huidige trainer van Racing Genk weleens ‘flapdrol’ of ‘zeurpiet’ hebben genoemd. Marjan Andringa, de partner van Van den Brom, haalt in het Belgische weekblad Humo hard uit naar de analist.

Ze wordt door Humo geconfronteerd met uitspraken van Nederlandse analisten over haar man, die overigens in het verleden weleens aanschoof bij Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. “Verschrikkelijke vent, die Derksen!”, zo reageert Andringa als de naam van Derksen in het interview wordt genoemd. “Hij is een soort verkapte Sinterklaas die een lijstje heeft met namen van zijn vriendjes en een lijstje met mensen die hij niet kan uitstaan.”

“John staat, net als pakweg Louis van Gaal, op dat tweede lijstje en kan dus bij voorbaat niks goed doen. Het is gezeik uit Nederland. Mensen vragen soms: ‘Heb je dát gezien op tv?’ Maar wij kijken al lang niet meer naar die dingen”, vervolgt de partner van Van den Brom. De oefenmeester, die FC Utrecht afgelopen jaar achter zich liet om bij Racing Genk aan de slag te gaan, gaf recentelijk te kennen dat hij zich in België meer gerespecteerd voelt dan in Nederland.

“Ik denk dat het ook zo ís”, reageert Andringa. Van den Brom werkte eerder in België voor Anderlecht, terwijl hij in Nederland aan het roer stond bij Jong Ajax, AGOVV, ADO Den Haag, Vitesse, AZ en FC Utrecht. Met Racing Genk bezet hij momenteel de derde plaats in de Jupiler Pro League. “Respect is hier sowieso belangrijker. Kijk naar de coronamaatregelen: mensen zetten gewoon hun mondmasker op, klaar. In Nederland is het allemaal anti.”