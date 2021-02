Slecht nieuws voor Van de Beek en Solskjaer in aanloop naar EL-duel

Woensdag, 17 februari 2021 om 15:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:31

Donny van de Beek reist niet met Manchester United af naar Turijn voor het duel in de Europa League met Real Sociedad. De middenvelder ondervindt te veel last van een spierblessure en blijft zodoende in Manchester achter. Ook Edinson Cavani reist om dezelfde reden niet af naar Italië. De wedstrijd in de zestiende finale van de Europa League is door de UEFA verplaatst naar het Allianz Stadium van Juventus in verband met het inreisverbod in Spanje vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Van de Beek kwam afgelopen zondag tegen West Bromwich Albion (1-1) tien minuten voor tijd binnen de lijnen voor Fred, maar bleek na afloop niet helemaal ongeschonden uit de strijd te zijn gekomen. De Nederlander ondervindt te veel last van een spierblessure. Naast de afwezigheid van Van de Beek en Cavani zijn er ook een aantal twijfelgevallen. Donderdag zal bekeken worden of Anthony Martial en Scott McTominay fit genoeg zijn om in actie te komen tegen de nummer vijf van LaLiga.

Paul Pogba is op de weg terug, zo gaf manager Ole Gunnar Solskjaer aan tijdens de persconferentie woensdag. “Paul is goed herstellende, maar is zeker nog een aantal weken niet inzetbaar. In februari speelt hij zeker niet meer.” Pogba viel in de wedstrijd tegen Everton (3-3) op slag van rust uit en moest zich noodgedwongen laten vervangen door Fred. Vervolgens miste hij de wedstrijden tegen West Ham United (1-0 winst) en West Bromwich.

Door de uitbraak van de zogeheten Britse variant van het coronavirus gelden in Spanje extra beperkingen als het gaat om reizen vanuit Engeland. De Spaanse overheid maakt geen uitzondering voor topsporters en ontzegt Manchester United daarom toegang tot het land, net als Duitsland dat eerder deed bij Liverpool. United en Sociedad spelen hun wedstrijd daarom in het stadion van Juventus, waar donderdagavond om 18.55 uur wordt afgetrapt.