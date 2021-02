Waarom Ajax ondanks een winst van 38,5 miljoen ‘ronduit somber’ is

Woensdag, 17 februari 2021 om 14:47

Ajax maakte woensdagmiddag de cijfers over de periode tussen 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 wereldkundig. Daarin noteerden de Amsterdammers door de uitgaande transfers van Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Sergiño Dest weliswaar een winst van 38,5 miljoen euro, al werd er een operationeel verlies van 1,3 miljoen euro geleden. Financieel directeur Susan Lenderink legt in gesprek met Ajax TV uit waarom de verwachtingen toch somber zijn én waarom Ajax desondanks toch besloot om een recordbedrag voor Sébastien Haller neer te tellen.

Het resultaat bestaat uit twee delen: het operationele resultaat en het resultaat uit transfers. “Als je die twee bij elkaar optelt, kom je op plus uit. Maar ik denk dat het ook goed is om aan te geven dat de verwachtingen voor de rest van het seizoen wel ronduit somber zijn”, geeft Lenderink te kennen. Ajax houdt er rekening mee dat er tot het einde van het seizoen gespeeld moet worden in een lege Johan Cruijff ArenA, wat betekent dat er geen inkomsten uit kaartverkoop zullen zijn. Dat terwijl de kosten gewoon doorlopen. De Amsterdammers hebben momenteel een bedrag klaarliggen om de seizoenkaarthouders terug te betalen.

Lenderink haalt bovendien aan dat er komend halfjaar een stuk minder geld opgehaald zal worden uit Europees voetbal. In het afgelopen halfjaar was Ajax nog actief in de Champions League, waar een bedrag van veertig miljoen euro werd binnengehaald. Vanaf donderdag vervolgt Ajax de Europese campagne in de knock-outfase van de Europa League, waarin Lille OSC de eerste tegenstander is. “Het verschil tussen die twee competities is gewoon heel groot.”

“In tijden van crisis probeer je te doen wat je kan doen”, vervolgt Lenderink. Ondanks de financieel lastige tijd, werd er in januari wel 22,5 miljoen euro overgemaakt naar West Ham United voor Haller. “Alle kleine beetjes helpen en solidariteit is een heel groot goed. Het is fantastisch om te zien hoeveel steun we hebben gehad. Maar we moeten ook de lange termijn niet uit het oog verliezen. Onze doelstelling is om structureel onderdeel zijn van de Europese top, dat betekent dat we moeten blijven investeren in het team. Dat hebben we ook gedaan, recent nog met de komst van Haller, zodat als straks de stadions weer gevuld zijn de fans trots kunnen zijn op het team dat er staat.”