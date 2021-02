Luis Suárez: ‘Hij zorgt ervoor dat je meer geeft dan je voor mogelijk hield'

Woensdag, 17 februari 2021 om 13:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:35

Sinds zijn overstap van Barcelona naar Atlético Madrid, lijkt Luis Suárez als herboren. De Uruguayaan voert met zestien treffers de topscorerslijst in Spanje aan en mag zich met Atlético koploper van LaLiga noemen. En dat nadat de spits afgelopen zomer van Ronald Koeman te horen kreeg dat hij niet in de plannen van Barcelona voorkwam. “Sommige mensen geloofden niet dat ik dit niveau nog aankon.”

Suárez kent met Atlético een riante voorsprong op de achtervolgers in LaLiga. De ploeg van trainer Diego Simeone heeft vijf punten voorsprong op stadsgenoot Real Madrid en acht punten op Barcelona. Bovendien speelde Atlético minder wedstrijden dan de concurrenten. Volgens Suarez is de rol van Simeone doorslaggevend geweest bij zijn overgang naar Madrid. “Iedere trainer heeft zijn eigen manier en zijn eigen voetbalfilosofie. Cholo is een coach die spelers veel vertrouwen geeft, hij zorgt ervoor dat je meer geeft dan je voor mogelijk hield. In de voorbereiding op wedstrijden geeft hij veel tips, ook op mijn leeftijd heb ik daar nog veel aan”, vertelt de aanvaller in gesprek met ESPN.

Suárez dankt zijn succes naar eigen zeggen aan zijn karakter. “Ik heb mezelf altijd als eigenwijs gezien. Als ik iets twee, drie of vier keer probeer en het lukt niet, dan ben ik niet een speler die zijn kop laat hangen. Ik blijf altijd proberen, zo was ik als kind ook altijd al.” Deze week staat Atlético in de competitie twee keer tegenover Levante, waarna volgende week het treffen in de Champions League met Chelsea voor de deur staat. “Ik ben mijn teamgenoten en trainer dankbaar dat ze in me geloven en dat probeer ik terug te betalen in doelpunten. Sommige mensen geloofden niet dat ik dit niveau nog aankon. Ik heb nog altijd hetzelfde enthousiasme”, aldus Suárez.

Ondanks het feit dat Suárez inmiddels 34 jaar is, denkt hij nog niet aan stoppen. “Ik hoop dat ik dit jaar, volgend jaar en nog vele jaren daarna het beste uit mezelf kan halen. Totdat ik me realiseer dat ik alles eruit heb gehaald. Maar niemand komt zomaar van mij af. Alleen ik bepaal wanneer het tijd is om te stoppen.” Als international zou dat zomaar na het WK in Qatar kunnen zijn. “Ik ben me bewust van mijn leeftijd. Ik hoop dat het me gegeven is om daar met net zoveel enthousiasme te staan. Naarmate je ouder wordt is het steeds moeilijker om mee te mogen spelen. Maar competitief zijn zit in mijn DNA.”