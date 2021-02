Ajax krijgt slecht nieuws in aanloop naar duel met Lille

Woensdag, 17 februari 2021 om 13:16 • Chris Meijer • Laatste update: 13:23

Ajax reist woensdag zonder Noussair Mazraoui af naar Lille. De rechtsback viel afgelopen zaterdag geblesseerd uit in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (0-2 zege) en blijkt niet tijdig hersteld voor de heenwedstrijd van de zestiende finale van de Europa League, die donderdagavond op het programma staat. Verder kent de selectie van trainer Erik ten Hag geen blessuregevallen in aanloop naar het duel met Lille OSC.

Dat betekent dat Oussama Idrissi weer van de partij is, nadat hij afgelopen weekeinde nog ziek was. Ten Hag zal het in Noord-Frankrijk wel moeten stellen zonder de geschorste André Onana en Ryan Gravenberch, terwijl zoals bekend ook Sébastien Haller niet inzebaar is. De voor 22,5 miljoen euro van West Ham United overgenomen spits is door een fout niet ingeschreven voor de Europa League.

Mazraoui speelde afgelopen zaterdag tegen Heracles nog 72 minuten mee, nadat hij een week eerder het bezoek aan AZ nog aan zich voorbij had moeten laten gaan. De rechtsback was er vervolgens in het bekerduel met PSV (2-1 zege) weer bij, al haalde Ten Hag hem na 45 minuten naar de kant. Devyne Rensch was toen de vervanger van Mazraoui en het ligt voor de hand dat de achttienjarige verdediger ook tegen Lille OSC zijn plek in de basiself zal overnemen.

Ajax zet woensdag voet op Franse bodem en zal dan ’s avonds nog een training afwerken in het Stade Pierre-Mauroy. Waar vorig seizoen nog met de trein naar Lille werd gereisd, verplaatsen de Amsterdammers zich nu met het vliegtuig. Dit heeft te maken met de rustperiode in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam van komende zondag, aangezien Ajax nu donderdagnacht direct kunnen terugkeren naar Amsterdam.

Volledige selectie van Ajax: Stekelenburg, Kotarski, Scherpen, Schuurs, Blind, Martínez, Tagliafico, Klaiber, J. Timber, Rensch, Álvarez, Klaassen, Ekkelenkamp, Kudus, Neres, Antony, Tadic, Labyad, Traoré, Idrissi en Brobbey.