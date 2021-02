Sébastien Haller: ‘Zei Davy dat? Haha, daar ben ik lekker mee’

Woensdag, 17 februari 2021 om 11:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:36

Sébastien Haller kwam in de transferwindow in januari met hooggespannen verwachtingen binnen bij Ajax. Davy Klaassen noemde de spitspositie bij de koploper in de Eredivisie zelfs 'de moeilijkste positie die er is'. Haller snapt wel wat zijn ploeggenoot bedoelt met die bewering, al wil de miljoenenaankoop zijn rol in het elftal van trainer Erik ten Hag ook weer niet overschatten.

"Zei Davy dat? Haha, daar ben ik lekker mee", concludeert Haller met een kwinkslag in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Nee, ik snap wel een beetje wat hij bedoelt, maar ik zal dat zelf niet zeggen, want voetbal is een teamsport en alle posities zijn even belangrijk. Maar nummer 9 is vooral bij Ajax wel een positie met verwachtingen. Je moet goals maken, maar ook meevoetballen. Een afmaker zijn, maar ook een aanspeelpunt", zo geeft de van West Ham United overgenomen aanvaller een inkijkje in de opdrachten die hij meekrijgt van Ten Hag.

LILAJA I De beste Ajax-goals op Franse bodem

"Druk zetten op het juiste moment en in balbezit weer alert zijn. Het is een breed takenpakket", voegt de winteraankoop van Ajax daaraan toe. De lat ligt hoog in Amsterdam, maar dat is voor Haller geen onoverkomelijk obstakel. "Dat vind ik alleen maar mooi. En bij de spits is het vaak alles of niets. Als je scoort, vinden ze je al snel de belangrijkste speler op het veld. Scoor je niet, dan ben je de slechtste van het veld. Zo gaat dat in het voetbal, geen probleem", aldus de 26-jarige spits, die zaterdag tegen Heracles Almelo (0-2) voor het tweede doelpunt van de lijstaanvoerder tekende.

Haller wil overigens niet te lang stilstaan bij zijn status van recordaankoop. Het transferbedrag van 22,5 miljoen euro bezorgt hem vooralsnog geen slapeloze nachten. "Ik ben het inmiddels ook wel gewend, dat er op die manier naar mijn prestaties kan worden gekeken. Eintracht Frankfurt nam me voor een recordbedrag (acht miljoen euro, red.) over van FC Utrecht. En voor West Ham United ging dat ook weer op (vijftig miljoen euro, red.). Nu weer, dus het is niet nieuw voor me. En zorgt dan ook niet voor extra druk", benadrukt Haller, die blij is met de hernieuwde samenwerking met Ten Hag. "Tactisch is er geen betere trainer dan Ten Hag, dat weet ik zeker. Alles is ook voetbal bij hem. Serieus: hij eet, drinkt en slaapt voetbal. Hij is zo bezeten."