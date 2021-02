De reden waarom Ajax nu niet per trein, maar per vliegtuig naar Lille afreist

Woensdag, 17 februari 2021 om 11:33

In tegenstelling tot vorig seizoen reist Ajax woensdag niet per trein, maar per vliegtuig naar het Franse Lille. De Amsterdammers bevestigen tegenover Ajax Life dat dit te maken heeft met de rustperiode in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam, die komende zondag op het programma stond. Ruim een jaar geleden reisde de selectie van Ajax nog met een speciale Eurostar-trein naar Noord-Frankrijk.

Dat Ajax met de trein naar Lille reisde voor de groepswedstrijd in de Champions League (0-2 zege), was de uitkomst van een speciaal overleg tussen de club en de NS. Met een Eurostar-trein werd Ajax van Amsterdam Centraal in tweeënhalf uur naar station Lille-Europe gebracht. De Champions League-wedstrijd werd echter afgewerkt op een woensdagavond, terwijl Lille OSC en Ajax nu in het kader van de zestiende finale van de Europa League op donderdag tegenover elkaar staan.

Golden Boy staat na nieuw dalletje voor vijfde ontmoeting met Ajax

In aanloop naar het duel tussen Lille OSC en Ajax schreef Voetbalzone een profiel van Renato Sanches. Lees artikel

Daardoor is de rustperiode in aanloop naar de volgende competitiewedstrijd voor Ajax een dag korter. Omdat de Amsterdammers tussen de uitwedstrijd tegen Lille en het thuisduel met Sparta zoveel mogelijk rust wil pakken, kiest men ervoor om donderdagnacht al terug te vliegen naar Amsterdam. Indien Ajax met de trein de reis van een kleine driehonderd kilometer zou afleggen, had men pas in de loop van vrijdag huiswaarts kunnen keren.

Om die reden is er gekozen om deze keer wel met het vliegtuig naar Noord-Frankrijk te reizen. Ajax zet woensdag voet op Franse bodem en zal dan ’s avonds nog een training afwerken in het Stade Pierre-Mauroy. In Lille zal trainer Erik ten Hag, die voorafgaand aan die training nog een persconferentie geeft, niet kunnen beschikken over de geschorste Ryan Gravenberch en de niet speelgerechtigde Sébastien Haller.