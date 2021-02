Mario Götze wél, Mohamed Ihattaren niet met PSV mee naar Griekenland

Woensdag, 17 februari 2021 om 10:55 • Chris Meijer

Mario Götze maakt deel uit van de wedstrijdselectie van PSV voor de heenwedstrijd van de achtste finales van de Europa League tegen Olympiacos, zo communiceren de Eindhovenaren via de officiële kanalen. Mohamed Ihattaren is woensdagochtend niet op het vliegtuig naar Griekenland gestapt, want de negentienjarige aanvallende middenvelder is ziek. Ook op Cody Gakpo kan PSV-trainer Roger Schmidt nog altijd geen beroep doen.

Götze speelde eind december zijn laatste wedstrijd voor PSV, waarna hij twee maanden aan de kant stond met een liesblessure. De 28-jarige Duitse aanvallende middenvelder is nu dus weer fit en met de Eindhovenaren meegereisd naar Griekenland. Daar tegenover staat de afwezigheid van Ihattaren. Schmidt hield de aanvallende middenvelder afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (2-2) nog op de reservebank, om hem rust te geven.

Ihattaren is nu echter ziek en blijft daardoor in Nederland achter. Hij ontbrak eerder dit seizoen al tijdens de thuiswedstrijden tegen PAOK Saloniki en Sparta Rotterdam, omdat hij tien dagen ziek was geweest. Ook de thuiswedstrijd tegen Willem II sloeg Ihattaren over wegens ziekte. Naast Ihattaren ontbreken ook Gakpo en Armando Obispo bij PSV. Eerstgenoemde is nog niet hersteld van een enkelblessure, terwijl Obispo al het hele seizoen afwezig is. De 21-jarige verdediger zat tegen ADO voor het eerst weer bij de selectie, maar is tegen Olympiacos niet van de partij.

PSV traint woensdagavond om 19.00 uur in het Georgios Karaiskákisstadion, waar donderdag om 18.55 uur afgetrapt wordt. Schmidt geeft voorafgaand aan die training een persconferentie in aanloop naar het eerste deel van het tweeluik met de koploper van de Griekse competitie.

Volledige selectie PSV: Mvogo, Unnerstall, Delanghe, Dumfries, Teze, Baumgartl, Boscagli, Max, Sangaré, Rosario, Thomas, Van Ginkel, Fein, Gutiérrez, Mauro Júnior, Götze, Malen, Zahavi, Vertessen en Piroe.