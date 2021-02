Dest afgemaakt na horroravond: ‘Mbappé zette hem telkens voor schut’

De Spaanse media vellen een vernietigend oordeel over Frenkie de Jong en Sergiño Dest na het debacle van Barcelona tegen Paris Saint-Germain (1-4 nederlaag) in de achtste finale van de Champions League. Het regent onvoldoendes voor de middenvelder en de rechtsbenige vleugelverdediger. Dest wordt met name hard aangepakt omdat hij totaal geen grip had op Kylian Mbappé, die met een hattrick van het veld stapte in het Camp Nou.

Sport is onverbiddelijk voor Dest, die als rapportcijfer een 3 krijgt van de Spaanse krant. "Zijn opdracht was niet makkelijk, maar hij is duidelijk gezakt voor de test", zo luidt het harde oordeel over de rechtsback van het ploeterende Barcelona. "Mbappé zet hem keer op keer voor schut. Trainer Ronald Koeman haalde Dest dan ook voortijdig naar de kant (met Óscar Mingueza als vervanger, red.), om zo erger te voorkomen." De Jong deed het met een 5 als beoordeling niet heel veel beter dan Dest. "Hij was weer overal op het veld te vinden, maar kon erg weinig betekenen voor het elftal. De Jong was niet in staat om te doen waar hij normaal gesproken goed in is."

La Vanguardia komt eveneens niet verder dan een 5 voor De Jong, die tegen PSG meer dan anders vooruitgeschoven speelde. "Wat zal hij er spijt van hebben dat hij in 2019 niet voor PSG heeft gekozen", zo wordt verwezen naar de transfer van de middenvelder van Ajax naar Barcelona, nu bijna twee jaar geleden. "Tijdens één van zijn aanvallende acties versierde hij een strafschop, maar verder moest De Jong voornamelijk achter de bal aanrennen. Dest verdient volgens de krant niet meer dan een 4. "Qua snelheid kon hij het nog bijbenen, maar Mbappé bleek telkens ongrijpbaar te zijn. Vooral bij de 1-2 stond Dest totaal verkeerd opgesteld."

Ook Marca zag Dest tegen het sterke PSG door het ijs zakken. "De Amerikaan leed vanaf het begin en moest in Mbappé duidelijk zijn meerdere erkennen." Mundo Deportivo zoomt eveneens in op de loodzware avond voor Dest in het Camp Nou. "Hij zag echt sterretjes en was waarschijnlijk zeer opgelucht toen hij door Koeman naar de kant werd gehaald. In de eerste helft ging het nog wel, maar na rust werd hij helemaal opgevreten door Mbappé." Dest verliet het veld uiteindelijk in de 71ste minuut, kort na de 1-3 van Moise Kean. Mbappé bepaalde vervolgens vijf minuten voor het einde de eindstand op 1-4, waardoor Barcelona op de rand van uitschakeling in de Champions League staat.

El Desmarque kent helemaal geen genade voor Dest, die als rapportcijfer een 2 krijgt na zijn optreden in Europees verband. De Jong komt er met slechts een 4 ook niet bepaald goed vanaf. De middenvelder wordt vooral de 1-4 van PSG aangewreven. "Hij viel op door zijn onvermogen om de 1-4 van Mbappé te voorkomen." Dest moest lijdzaam toezien hoe de Franse aanvaller de hoofdrol opeiste in Barcelona. "Mbappé zorgde voor een historische avond en Dest moest het allemaal maar ondergaan." Ook Koeman ontkomt niet aan een hard oordeel, want El Périodico geeft de verliezende coach een 3 voor zijn inbreng tegen PSG, dat op 10 maart bezoek krijgt van Barcelona.