Griezmann pakt vliegtuig na 1-4 verlies en wekt woede van heel Catalonië

Woensdag, 17 februari 2021 om 09:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:22

Antoine Griezmann heeft zich na dinsdag niet geliefd gemaakt onder de fans van Barcelona én de inwoners van Catalonië. Na de 1-4 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de Champions League stond de aanvaller de media te woord en vertrok hij meteen naar het vliegveld van Barcelona. Ondanks een avondklok tot 22.00 uur ’s avonds én een verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland, zelfs het verlaten van Catalonië voor een andere provincie is niet toegestaan, nam Griezmann toch een privévliegtuig vanaf El Prat.

Ronald Koeman heeft de selectie van Barcelona twee dagen vrijaf gegeven in aanloop naar de eerstvolgende verplichting: het thuisduel met Cádiz in LaLiga, zondag om 14.00 uur. Hoewel de inwoners van Catalonië al weken gebukt gaan onder de strengere maatregelen in 2021 om het coronavirus in te dammen, heeft Griezmann de eerste de beste mogelijkheid in het drukke speelschema aangegrepen om naar zijn vaderland af te reizen. Mogelijk dacht de aanvaller onopgemerkt een vliegtuig te kunnen pakken, maar enkele cameraploegen ontdekten de aanvaller toen hij uit de auto op het vliegveld stapte.

?????? Griezmann, en el Aeropuerto Barcelona-El Prat tras la derrota ante el PSG ? El jugador no ha querido hacer declaraciones ?? El Barça tiene dos días libres tras el partido ante el PSG ?? @SantiOvalle pic.twitter.com/mDtT7uzZCO — El Larguero (@ellarguero) February 16, 2021

Terwijl Griezmann, met een capuchon op, een nieuw mondkapje opdeed, werd hij met tal van vragen bestoken. De aanvaller had duidelijk geen zin om antwoord te geven op simpele vragen als 'Hoe is het met je?', 'Denk je dat jullie nog een ronde verder kunnen komen?' en 'Wat is je mening over je discussie met Gerard Piqué?' en vervolgde stoïcijns zijn weg naar de vertrekhal voor privévliegtuigen. Toen een verslaggever vroeg waar hij midden in de pandemie naartoe ging, antwoordde Griezmann wél: “Wat gaat jou dat aan?”, repliceerde de aanvaller net voordat hij het gebouw binnenging.

Mundo Deportivo verzekert dat Griezmann naar Lyon is gevlogen om zijn familie te bezoeken en dat het een niet-essentiële reis betreft. De reis van de aanvaller is bij de sociale media-gebruikers in Catalonië volledig in het verkeerde keelgat geschoten en was zelfs even trending topic in het Zuid-Europese land. Barcelona hervat vrijdag de training en de logische verwachting is dat Ronald Koeman op de persconferentie vragen zal krijgen over de reis van de Frans international.