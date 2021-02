Teneergeslagen Griezmann: ‘Hij gaat naar het niveau van Messi en Ronaldo’

Woensdag, 17 februari 2021 om 00:47 • Daniel Cabot Kerkdijk

De teleurstelling droop dinsdagavond van het gezicht van Antoine Griezmann af. Barcelona verloor in eigen huis met 1-4 van Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League en vrijwel niemand zet in op een remontada van het team van Ronald Koeman in het Parc des Princes. Na het laatste fluitsignaal stond Griezmann de media te woord, maar hij was zichtbaar teleurgesteld over de realiteitscheck die hij en zijn teamgenoten moesten ondergaan.

“PSG was superieur. Ze hebben hun doelpunten gemaakt en wij hadden ook een enkele kans, maar het was niet onze beste wedstrijd”, zei Griezmann met gevoel voor understatement. “Tegen dit soort tegenstanders moet je een topwedstrijd spelen, geen fouten maken en dat is vandaag niet gelukt. En daar heb ik eigenlijk weinig aan toe te voegen.” De verslaggever vroeg zich af of dit is wat het huidige Barcelona kan laten zien in de Champions League. “Het is in ieder geval niet hoe we over willen komen. Absoluut niet. Het is een kwestie van hard werken en het tot de laatste seconden blijven proberen.”

“Of we nog kans maken? We gaan er in ieder geval heen om te winnen”, vervolgde Griezmann. “We weten dat het zeer moeilijk gaat worden, maar we gaan ons best doen. We gaan niet als toeristen naar Parijs. We willen er absoluut een wedstrijd van maken.” Griezmann zag in dat Barcelona na de 1-1 van Mbappé inferieur was aan de Parijzenaars. “Het is heel vervelend dat je thuis vier tegendoelpunten krijgt. We willen in de return beter voor de dag komen.”

Bekijk de samenvatting van Barcelona - Paris Saint-Germain

Een landgenoot van Griezmann stal de show in het Camp Nou. “Mbappé had een geweldige avond”, erkende de aanvaller van Barcelona. “Hij heeft best veel kritiek gehad. Maar PSG heeft een aanvaller die naar het niveau van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo gaat. We moeten hem feliciteren en van hem genieten. Hij speelde een geweldige wedstrijd.”

Mbappé maakte dinsdag doelpunt 108, 109 en 110 in dienst van PSG. Alleen Zlatan Ibrahimovic (156) en Edinson Cavani maakten in het verleden meer doelpunten voor de Parijzenaars. Het is niet veel spelers gegeven om een hattrick tegen Barcelona in de Champions League te maken. Dat lukte tot dinsdag alleen Faustino Asprilla namens Newcastle United en Andriy Shevchenko voor Dynamo Kiev, beiden in 1997.