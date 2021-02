Koeman en De Jong likken wonden na 1-4 verlies: ‘Ik ga niet liegen’

Woensdag, 17 februari 2021 om 00:13 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:39

Ronald Koeman voorziet dat Barcelona in de achtste finales van de Champions League gaat stranden. De Spaanse topclub verloor dinsdagavond met 1-4 in de eerste wedstrijd tegen Paris Saint-Germain en de Nederlander maakte na afloop van zijn hart geen moordkuil. Na een dergelijke nederlaag zijn de kansen op het bereiken van de volgende ronde vrij klein en zeker tegen een ploeg die in vele opzichten verder is dan de Catalanen, zo erkende Koeman.

Koeman kreeg de vraag of de 1-4 nederlaag een juiste weerspiegeling was van het krachtsverschil tussen Barcelona en PSG. “In de tweede helft wél. PSG was superieur én efficiënt. Bij een 1-0 stand kregen we een grote kans via Ousmane Dembélé. Fysiek gezien was PSG ook sterker.” De rappe 1-1 van Kylian Mbappé was dan ook een belangrijk moment. “Altijd”, benadrukte de Nederlander. “Als je op voorsprong komt, is het altijd een probleem als de tegenstander gelijkmaakt. We hebben niet goed verdedigd en we stonden niet op te letten. Maar dat zijn dingen die in een wedstrijd kunnen voorkomen.”

Bekijk enkele uitlatingen van Ronald Koeman na afloop

Voor Koeman was de nederlaag van dinsdagavond een realiteitscheck. In de voorbije weken leek Barcelona eindelijk het ‘2-8-syndroom’, de memorabele nederlaag tegen Bayern München van vorig seizoen, van zich te hebben afgeschud, maar PSG maakte duidelijk dat de Catalanen nog een lange weg te gaan hebben. “Dit is zonder meer een realiteitscheck. PSG was superieur en ze hebben laten zien dat ze een completer elftal hebben. Dat moeten we accepteren. We moeten op deze manier doorgaan en dingen verbeteren.”

“We weten dat dit kón gebeuren omdat PSG een geweldig elftal heeft én, vanwege ervaring en nog meer dingen, een voorsprong heeft op Barcelona.” Op 10 maart is de return in het Parc des Princes. Een formaliteit voor de Parijzenaars, zo lijkt het. “Er is altijd een tweede wedstrijd, maar ik ga niet liegen”, benadrukte Koeman. “Als je thuis al met 1-4 verliest, heb je weinig kansen om door te gaan. Of deze nederlaag mentaal van invloed zal zijn? Ik denk van niet. We missen nog veel dingen om ons topniveau te bereiken, vooral in de Champions League.”

Koeman zorgde enigszins voor een verrassing door Gerard Piqué meteen te laten starten. De verdediger was bijna drie maanden uit de roulatie door een knieblessure en trainde pas driemaal mee met de selectie. De Nederlander stond ook na afloop achter zijn keuze. “Je weet nooit van tevoren wanneer het juiste moment is om na drie maanden terug te keren. Het kon vandaag of het kon zondag zijn. Gerard, de medische staf en ik hebben deze beslissing gezamenlijk genomen.” Na 79 minuten werd Piqué naar de kant gehaald. “We wilden geen onnodig risico nemen.”

“In het bekertoernooi moeten we terugvechten en dat moeten we nu in de Champions League ook doen”, verwees Frenkie de Jong op zijn beurt naar de 2-0 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Sevilla in de Copa del Rey. “Het zal heel, heel zwaar en moeilijk worden, maar we gaan het daar proberen. Ik dacht in de eerste helft nog wel dat we aardig meededen. Maar in de tweede helft was PSG superieur.” De Jong kreeg de vraag of Barcelona wel goed genoeg is voor het allerhoogste niveau. “Ik denk het wel, er zijn altijd oplossingen te vinden”, benadrukte de Oranje-international.