Derksen analyseert Barcelona: ‘Ik krijg gewoon medelijden met die jongen’

Dinsdag, 16 februari 2021 om 23:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:43

Sergiño Dest was dinsdagavond absoluut niet opgewassen tegen Kylian Mbappé. De rechtsback van Barcelona had de zware taak om de linkerspits van Paris Saint-Germain te verdedigen, maar zag hoe Mbappé een hattrick maakte (1-4 winst voor PSG). Johan Derksen vond na afloop bij SBS 6 dat Dest het niveau van dit soort Champions League-wedstrijden nog niet aan kan.

"Mbappé was in topvorm vandaag", stelde Derksen vast. "Hij is fysiek natuurlijk geweldig sterk en hij kan er ook nog bij voetballen. En hij heeft zijn pure snelheid. Die arme Dest is helemaal aan flarden gespeeld. Ik kreeg gewoon medelijden met die jongen. Het is niet zo gek, want tegen hem in vorm is bijna niemand opgewassen." Ook Wim Kieft kwam tot die conclusie. "Niemand is zo snel als Mbappé is, ook geen enkele verdediger natuurlijk. Maar fysiek is hij ook veel sterker dan Dest."

Kieft was van mening dat Gerard Piqué als centrumverdediger meer ondersteuning had kunnen bieden aan Dest. "Dat moet je met zijn tweeën vaak doen. Als je één-op-één met ruimte tegen Mbappé gaat spelen, word je altijd geklopt. Kijk: hij is een geweldige voetballer, maar vandaag was het natuurlijk met zijn kwaliteiten heerlijk om zo te spelen." Ook Derksen vond Piqué, die na maanden van blessureleed terugkeerde bij Barcelona, niet goed spelen. "Piqué deed voor het eerst weer mee, en die speelde voorzichtig, want die wist: ik kan niet te veel doen, want daar heb ik nog niet de lucht voor. Die speelde een beetje schijnheilig. Die gaf niet echt rugdekking. Die wilde overleven, maar er was geen overleven aan vandaag."

Derksen werd verder kort gevraagd naar zijn mening over Frenkie de Jong. "Hij speelde heel onzichtbaar en matig, weinig initiatief, liep achter de feiten aan", aldus de analist, die ook niet te spreken was over Lionel Messi. "Messi viel in zijn oude rol. Die hebben we één keer gezien, toen hij onberispelijk een strafschop erin schoot. Voor de rest niet op één actie te betrappen. Dan speel je dus bij balverlies eigenlijk met tien man, tegen zo'n sterke tegenstander."