Mario Bilate schiet NAC Breda in slotfase naar belangrijke zege

Dinsdag, 16 februari 2021 om 23:06

NAC Breda heeft dinsdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Telstar keken de Noord-Brabanders bij rust aan tegen een 1-0 achterstand, die in het tweede bedrijf werd omgebogen in een zege: 1-2. NAC zet door de zege een grote stap richting de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Dankzij de driepunter behouden de Bredanaars, die met 47 punten uit 24 duels vierde staan, ook de aansluiting met de top drie; de ranglijst wordt aangevoerd door SC Cambuur (56 punten), dat gevolgd wordt door De Graafschap (53) en Almere City (50). Telstar blijft met 33 punten steken op de negende positie.

Het eerste kwart van de wedstrijd in Velsen-Zuid was kwalitatief niet hoogstaand, al werden er wel de nodige kansen gecreëerd. In de openingsminuten werd een schot van Ramon Hendriks verwerkt tot een corner, waaruit uiteindelijk ook geen treffer voortkwam. Namens NAC waagde ook Kaj de Rooij in de twintigste minuut een een poging, maar zijn inzet van buiten het zestienmetergebied ging rakelings over het doel van Jasper Schendelaar.

De sluitpost van Telstar moest in de 28ste minuut voor het eerst een serieuze redding verrichten, toen hij een inzet van Mario Bilate uit de hoek dook. NAC bleef slordig en miste in het vervolg van het eerste bedrijf de nodige kansen, waarna de thuisploeg op slag van rust uit het niets op voorsprong kwam. Na goed voorbereidend werk van Cas Dijkstra belandde de bal Glynor Plet, die doelman Nick Olij overtuigend verschalkte: 1-0.

In het tweede bedrijf stelden de Bredanaren direct orde op zaken, want in de 47ste minuut werd de stand gelijkgetrokken. Na een actie van Michael Maria over de linkerflank kreeg Mounir El Allouchi leer voor zijn voeten, waarna de rechtsbuiten beheerst afrondde: 1-1. Na de gelijkmaker bleven de bezoekers nadrukkelijk op zoek gaan naar de voorsprong, al duurde het tot zeven minuten voor het einde van de reguliere speeltijd voordat de verdiende tweede treffer gevonden werd. Uit een corner ontving Bilate de bal bij de tweede paal, waarna de aanvaller succesvol afdrukte: 1-2.