Liverpool in een zetel dankzij grote persoonlijke fouten bij Leipzig

Dinsdag, 16 februari 2021 om 22:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:52

Liverpool heeft dinsdagavond uitstekende zaken gedaan in de Champions League. Het heenduel in de achtste finale tegen RB Leipzig werd met 0-2 gewonnen. In de rust gaf het scorebord nog een 0-0 stand aan, maar door twee persoonlijke fouten gaven die Roten Bullen de wedstrijd in de tweede helft uit handen. Het strijdtoneel van deze ontmoeting was de Puskás Aréna in Boedapest, daar Liverpool wegens de coronaregels Duitsland niet in mocht reizen. Of de return op 10 maart wel op Anfield kan plaatsvinden, is vooralsnog onduidelijk.

Bij de ploeg van Julian Nagelsmann keerden Dayot Upamecano, Tyler Adams en Marcel Sabitzer, die in het gewonnen duel met FC Augsburg (2-1) rust kregen, terug in de basis; Justin Kluivert moest genoegen nemen met een plek op de bank. Jürgen Klopp had wederom een basisplek ingeruimd voor Ozan Kabak, die samen met Jordan Henderson het defensieve hart vormde. Georginio Wijnaldum startte centraal op het middenveld, dat gecompleteerd werd door Curtis Jones en Thiago Alcántara.

In een slordige openingsfase was het de thuisploeg die de eerste grote kans van de wedstrijd creëerde. Angeliño brak door aan de linkerkant van het veld en leverde een voorzet op maat af bij Dani Olmo, die uit een snoekduik de bal op de paal kopte. Daarmee was Liverpool direct wakkergeschud, want vervolgens werd het heft in handen in handen genomen. Mohamed Salah ontving na een kwartier spelen een splijtende steekbal in het zestienmetergebied, maar oog in oog met doelman Péter Gulácsi trok de Egyptenaar aan het kortste eind.

Halverwege het eerste bedrijf kwam ook Sadio Mané, die hoog boven Upamecano uittorende, in de gelegenheid om binnen te knikken uit een voorzet vanaf rechts, maar diens kopbal ging rakelings over. Na een ruim half uur spelen deed Andrew Robertson, die Gulácsi te ver voor zijn doel zag staan, van grote afstand een duit in het zakje; ook zijn inzet ging net over. De openingstreffer leek tien minuten voor rust gevonden te worden door Firmino op aangeven van Mané, maar de bal was al over de achterlijn geweest voordat laatstgenoemde voorzette: geen doelpunt.

Leipzig schoot na rust uit de startblokken en Christopher Nkunku kreeg namens de Duitsers een kans op de 1-0; het was echter Alisson Becker die met zijn linkerhand het doel schoon hield. Zes minuten na de eerste kans van de tweede helft werd de ban aan de andere alsnog gebroken. Sabitzer gaf een zeer zwakke bal achteruit, die opgepakt kon worden door Salah. De spits had een vrije doorgang naar het vijandige doel en rondde koelbloedig af: 0-1.

De nachtmerrie voor Leipzig werd nog erger, want nog geen vijf minuten na de openingstreffer gingen de Duitsers opnieuw ten onder aan een persoonlijke fout. Ditmaal was het Nordi Mukiele die met een sliding volledig mistastte na een dieptepass, waardoor het voor Mané, die alleen op Gulásci afstormde, een koud kunstje was om af te ronden: 0-2. Onder meer Angeliño probeerde nog een doorbraak te forceren met een schot dat rakelings langs de linkerpaal ging, maar aan de stand kwam geen verandering meer. Ook Hee-chan Hwang miste een grote kans, door oog in oog met Alisson net naast te wippen.