Ongrijpbare Mbappé en PSG vernederen Barcelona

Dinsdag, 16 februari 2021 om 22:46 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:10

Barcelona lijkt in de achtste finales van de Champions League te gaan stranden. Het team van Ronald Koeman hield dinsdagavond in de eerste 45 minuten van het eerste duel met Paris Saint-Germain nog stand, maar in de tweede helft trok de ploeg van Mauricio Pochettino de krachtmeting rap naar zich toe: 1-4. Kylian Mbappé was ongrijpbaar voor los Azulgrana en stapte met een hattrick het veld in het Camp Nou af. De return op 10 maart in het Parc des Princes lijkt een formaliteit.

Barcelona stond tegenover een PSG dat vanaf het beginsignaal de dienst wilde uitmaken. Na tien minuten spelen had het team van Pochettino al 54 procent balbezit, al waren de rollen na het rustsignaal omgedraaid: 52 procent versus 48 procent. In de eerste twintig minuten hielden Barcelona en PSG elkaar in evenwicht, met een attente Keylor Navas na een mogelijkheid voor Antoine Griezmann en Sergiño Dest die met een ingreep voorkwam dat Mauro Icardi voor de 0-1 kon zorgen. Na 25 minuten ging de bal op de stip: Frenkie de Jong werd gehaakt door Layvin Kurzawa en Björn Kuipers wees naar de stip. Pol van Boekel, de VAR in het Camp Nou, zag geen reden om aan de bel te trekken, waarna Messi vanaf elf meter voor het zeventiende kalenderjaar op rij in de Champions League scoorde: 1-0.

Bekijk de 1-0 van Lionel Messi

Koeman zag de voorsprong van Barcelona echter al snel verdwijnen, niet veel later na een schot van Ousmane Dembelé in de handen van Navas. Na een aanval van PSG over de linkerkant zorgde Marco Verratti er met een handig passje voor dat de bal in het strafschopgebied bij Mbappé kwam. De aanvaller was zowel Gerard Piqué als Clément Lenglet te slim af in de kleine ruimte en schoot het leer hard en hoog achter doelman Marc-André ter Stegen: 1-1. In het restant van de eerste helft hing een derde treffer in de lucht. Ter Stegen kreeg zijn vingertoppen nog maar net tegen de bal na een poging van Layvin Kurzawa en aan de andere kant ging een schot van de galopperende Griezmann maar net naast. Ook een kopbal van Icardi betekende vlak voor rust niet de 1-2 voor les Parisiens.

Bekijk de 1-1 van Kylian Mbappé

In de tweede helft oogde Barcelona op geen enkel moment comfortabel en kon PSG zonder al te veel moeite meermaals in de buurt van het doelgebied van Ter Stegen komen. Een heerlijk schot van Mbappé ging maar net naast en Ter Stegen voorkwam dat een van richting veranderd schot van Moise Kean de 1-2 betekende. Na 64 minuten spelen verscheen alsnog de tweede treffer van de Parijzenaars op het scorebord. Een schitterende pass van Leandro Paredes richting Alessandro Florenzi stond aan de basis van de treffer: Piqué voorkwam in de doelmond dat Icardi de pass van Florenzi kon verzilveren, maar in de rebound was Mbappé nét iets attenter dan Sergiño Dest en was het leed geschied.

Bekijk de 1-2 van Kylian Mbappé

PSG kwam vijf minuten later op 1-3 en wederom zag de defensie van Barcelona er niet goed uit. Na een vrije trap van Paredes ontsnapte Kean aan de aandacht van de Catalanen en kon hij Ter Stegen bij de tweede paal met een kopbal van dichtbij passeren. Dat was de genadeklap voor Barcelona, waar Dest vervangen werd door Óscar Minguez en Koeman met de entree van Riqui Puig en Trincao (in de plaats van Gerard Piqué en Sergio Busquets) probeerde om de achterstand te verkleinen. Niets was minder waar: na een razendsnelle counter plaatste Mbappé vijf minuten voor tijd ook nog de 1-4 in de bovenhoek.

Bekijk de 1-4 van Kylian Mbappé

Een hard gelag voor Barcelona, daar het op 16 februari al bijna einde seizoen voor Barcelona lijkt. De Spaanse Super Cup moest vorige maand aan Athletic Club worden gelaten, in LaLiga heeft koploper Atlético Madrid acht punten meer én een duel minder en in de eerste halve finale van de Copa del Rey tegen Sevilla werd met 2-0 verloren. Nu moet het team van Koeman een ongekende krachttoer leveren om niet over drie weken al klaar te zijn in de Champions League.