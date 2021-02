Derksen is gedecideerd over penalty voor Frenkie de Jong: ‘Belachelijk’

Dinsdag, 16 februari 2021 om 22:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:35

Barcelona en Paris Saint-Germain zijn dinsdagavond gaan rusten bij een 1-1 stand. Frenkie de Jong versierde in de 27ste minuut een strafschop, toen de middenvelder van Barça ongelukkig onderuit werd gelopen door Layvin Kurzawa. Johan Derksen noemt de beslissing van scheidsrechter Björn Kuipers om een penalty te geven 'belachelijk'.

"Belachelijk dat daar een strafschop voor wordt gegeven", aldus Derksen. "In een contactsport heb je weleens contact, en dan struikelt er weleens iemand. Er was geen enkele opzet in het spel. Het was een samenloop van omstandigheden. Als een scheidsrechter die fout maakt, dan begrijp ik niet dat de VAR (Pol van Boekel, red.) hem niet terug roept. Echt belachelijk. Als er geen overtreding in het spel is, mag je elkaar in de voetbalsport aanraken, hoor."

Wim Kieft is een andere mening toegedaan over de strafschop, die overigens benut werd door Lionel Messi. "Nee, volgens de regels is dit volgens mij wel een strafschop. Alleen het is zó ongelukkig en je kan er gewoon helemaal niks aan doen. Vaak is dat contact er, want hij kruist hem een beetje. Als ik scheidsrechter was geweest had ik hem niet gegeven."

Kieft is onder de indruk van het tegendoelpunt dat PSG vijf minuten later maakte. Daarbij tikte Marco Verratti de bal slim door naar Kylian Mbappé, die met een fraaie individuele actie afrondde. "Die Verratti die deze bal geeft, het is echt geweldig", aldus Kieft. "Ook die onstpanning, in zo'n belangrijke wedstrijd die bal zo achteloos doorspelen. En hij maakt hem wel goed af, hè. Ik heb hem veel kansen zien missen in de Champions League, maar hij ziet waar de ruimte is."