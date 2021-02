Doorgebroken Ajacied viel af bij PSV: ‘Ze hebben het verkeerd gezien’

Dinsdag, 16 februari 2021 om 19:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:43

Devyne Rensch geldt als een van de grootste talenten van Ajax, maar de achttienjarige verdediger had nu ook bij PSV kunnen spelen. Rensch onthult in gesprek met Ajax TV dat hij op dertienjarige leeftijd werd afgewezen voor de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en daarna wél werd aangenomen op Sportcomplex De Toekomst.

Rensch speelde tot zijn dertiende bij amateurclub VV Unicum uit zijn geboorteplaats Lelystad en wekte daar de belangstelling van de Nederlandse topclubs. "Om eerlijk te zijn liep ik eerst stage bij PSV", zegt Rensch enigszins beschaamd tegenover het clubkanaal van Ajax. "Daar was ik afgevallen. Ik mocht daarna vijf keer meetrainen bij Ajax en bij de tweede training zeiden ze al: 'We willen je hebben, je bent aangenomen.' Ze hebben het in Eindhoven wel verkeerd gezien, om het zo te zeggen", glimlacht de rechtsback annex centrumverdediger.

In de jeugdopleiding van Ajax kreeg Rensch last van hevige groeipijnen, die er zelfs voor zorgden dat hij even moest stoppen met voetbal. "Ik kreeg de hele tijd pijn, wat ik ook deed. Zo ben ik ook tweebenig geworden: ik kon niks meer met rechts, toen ging ik alles met links doen op het pleintje achter mijn huis. Toen heeft de trainer tegen mijn moeder gezegd: 'Devyne moet echt weer gaan voetballen, dit, dat.' Zo ben ik eigenlijk weer begonnen."

Sinds dit seizoen zit Rensch als benjamin bij de A-selectie van Ajax. "Met kracht merk ik soms wel dat ik de jongste ben", aldus de rechtsback, die inmiddels op tien officiële optredens voor de Amsterdammers staat. "En natuurlijk met de rondo. Altijd als we rondo spelen is het: de jongste erin. Dat weet ik nu al wel. Voor de rest na de training spullen opruimen, dat gaat ook automatisch al. De oude spelers helpen ons ook wel af en toe gelukkig, maar we zijn er zo aan gewend dat het gewoon normaal is."

Rensch leert veel van Daley Blind, die hij ziet als een voorbeeld. "Als ik kijk naar hem in de trainingen. Die passjes die hij geeft... hij heeft al gekeken, en dan passt hij tussen de linies, dat vind ik wel echt 'dik'. Hij durft ook wel een mannetje uit te spelen. Hij heeft een goede techniek en hij denkt wat verder dan de rest. Hij is ook wel slim, daarvan kan ik ook wel leren."