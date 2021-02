Verhuurde speler geeft promotiekansen Almere City flinke knauw

Dinsdag, 16 februari 2021 om 18:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:35

Almere City FC heeft dinsdag de tweede nederlaag op rij in de Keuken Kampioen Divisie geleden. Het team van Ole Tobiasen ging op bezoek bij Helmond Sport met 2-1 onderuit en zodoende blijft de achterstand van de nummer drie op SC Cambuur en De Graafschap drie punten bedragen. De Friezen hebben één duel minder gespeeld; de Doetinchemmers één duel meer. De nummers één en twee promoveren naar de Eredivisie.

Helmond Sport speelde een goede eerste helft tegen Almere City, dat de intentie had om beter voor de dag te komen dan in de 4-0 nederlaag tegen NAC Breda op 1 februari. Het team van Wil Boessen zette goed druk op de bezoekers en had pech dat Arno Van Keilegom de bal in de zesde minuut na een voorzet van Boyd Reith op de paal mikte. Het duel ging daarna ietwat op en neer, met kansen voor beide teams. Stije Resink en Elias Sørensen kregen de bal niet langs Stijn van Gassel en Michael Woud redde goed op een poging van Lance Duijvestijn.

Na nog geen half uur spelen verscheen de 1-0 op het scorebord. Het was nota bene huurling Jelle Goselink die de bal kreeg van Dean van der Sluijs en zijn ex-werkgever, via het been van Damon Mirani, op achterstand zette. Sørensen had twee minuten later bijna een prachtig antwoord in huis, maar zijn vuurpijl van een vrije trap toucheerde slechts de bovenkant van de lat.

Voor de vierde wedstrijd op rij scoort Lance Duijvestijn. Hij zet Helmond op een 2-0 voorsprong ?? ?? ESPN #?? #helalm pic.twitter.com/spiDUBX0aI — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2021

Almere City werd beter naarmate de tweede helft vorderde, met veel balbezit en kansen, en had twintig minuten voor tijd pech dat John Yeboah de bal op de lat mikte. De 2-0, negen minuten voor tijd, kwam dan ook uit het niets. Na een voorzet van Reith schoot Duijvestijn de bal voor het vierde opeenvolgende competitieduel tegen de touwen. Een belangrijke treffer, daar Thomas Verheydt enkele minuten later uit een corner de 2-1 binnenkopte. Tot meer was het team van Tobiasen echter niet in staat.

Het was voor Helmond Sport alweer de achtste competitiewedstrijd op rij zonder nederlaag. Sinds het 0-2 verlies tegen Go Ahead Eagles op 4 december vorig jaar werd driemaal gewonnen en vijf keer geremiseerd. Het team van Boessen is na dinsdag van de veertiende naar de elfde plaats gestegen.